Rada Najwyższa zwróciła się do parlamentów państw będących członkami Międzynarodowej Platformy Krymskiej z apelem o nieuznawanie skutków rosyjskiej agresji, zwiększenie presji na Moskwę oraz poparcie dla specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Odpowiednią uchwałę nr 16238 parlament przyjął 26 listopada. Dokument poparło 255 posłów.

W apelu skierowanym do państw partnerskich ukraiński parlament wzywa do obrony międzynarodowo-prawnego statusu Krymu i Sewastopola jako nieodłącznych części Ukrainy. W szczególności chodzi o niedopuszczenie do legitymizacji rosyjskiej okupacji, nawet w ramach ewentualnych rozmów pokojowych.

W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że zajęcie Krymu stało się początkiem rosyjskiej agresji, a utrzymanie kontroli wojskowej Federacji Rosyjskiej nad półwyspem stanowi zagrożenie dla Ukrainy i bezpieczeństwa regionu Morza Czarnego. W parlamencie podkreślono również, że ustępstwa w sprawie Krymu mogą zachęcić do dalszej agresji i stworzyć niebezpieczny precedens międzynarodowy.

Sankcje wobec Rosji i poparcie dla specjalnego trybunału

Rada wezwała partnerów międzynarodowych do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i utrzymania ich do czasu spełnienia określonych wymagań, niezależnie od ewentualnego zakończenia działań wojennych.

Osobno w dokumencie mowa jest o wsparciu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego i Funduszu Celowego dla ofiar, a także o przystąpieniu Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej dotyczącej Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. dochodzenia w sprawie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Komitet ten będzie odpowiedzialny za budżet trybunału, wybór sędziów i prokuratora, a także za administracyjne zapewnienie jego funkcjonowania.

Ponadto parlamentarzyści opowiedzieli się za rozszerzeniem międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz wykorzystaniem mechanizmów odszkodowań za szkody wyrządzone w wyniku rosyjskiej agresji od 2 lutego 2014 r.

Ochrona więźniów politycznych i narodu tatarskiego z Krymu

Kolejny blok oświadczenia poświęcony jest ochronie mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu, w szczególności więźniów politycznych. Rada wzywa partnerów do wspierania udzielania pomocy prawnej osobom bezprawnie uwięzionym, do wspierania niezależnych adwokatów i organizacji praw człowieka oraz do ochrony ludności cywilnej półwyspu.

Osobno podkreślono konieczność wsparcia narodu tatarskiego z Krymu oraz jego organu przedstawicielskiego – Medżlisu narodu tatarskiego z Krymu.

Dokument przewiduje również przygotowanie wspólnych projektów dotyczących odbudowy i reintegracji Krymu po deokupacji, ochrony praw ludności rdzennej oraz przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji.

Przyjęcie rezolucji ma wzmocnić parlamentarny kierunek działań Międzynarodowej Platformy Krymskiej oraz sprzyjać koordynacji wysiłków partnerów na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy.

Na Krymie wezwano mieszkańców do gromadzenia zapasów żywności z powodu problemów z dostawami na okupowane terytoria Ukrainy.

Przypomnijmy, że po atakach na Most Krymski w Sewastopolu na stacjach benzynowych doszło do paniki. Z powodu zwiększonego popytu wprowadzono tam już ograniczenia w sprzedaży benzyny.

Na okupowanym Krymie wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej: dziesiątki miejscowości pozostają bez prądu.

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