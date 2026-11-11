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Święto religijne 12 listopada 2026 r.: tradycje, przesądy i modlitwa

UA NEWS 11 listopada 2026 22:14
Święto religijne 12 listopada 2026 r.: tradycje, przesądy i modlitwa

12 listopada 2026 roku prawosławni chrześcijanie Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czczą pamięć świętego męczennika Jozafata, arcybiskupa Połockiego. Poświęcił swoje życie służbie Kościołowi i zginął w imię dążenia do jego jedności.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętego męczennika Jozafata, arcybiskupa Połockiego

Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

12 listopada Kościoły katolickie obrządku wschodniego (w szczególności UGKK) czczą pamięć świętego męczennika Jozafata Kunciewicza (ok. 1580–1623). Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim, wstąpił do klasztoru bazylianów w Wilnie, gdzie zasłynął jako wielki asceta, kaznodzieja i reformator życia zakonnego.

W 1617 roku został arcybiskupem połockim. Święty Jozafat był gorliwym zwolennikiem unii brzeskiej (połączenia metropolii kijowskiej z Kościołem katolickim). Jego działalność spotkała się z silnym sprzeciwem i 12 listopada 1623 roku został zamordowany przez przeciwników unii w Witebsku. Jego męczeńska śmierć przyczyniła się do umocnienia pozycji Kościoła unijnego, a on sam został kanonizowany w 1867 roku.

Modlitwy dnia

O święty męczenniku Jozafacie! Ty, który swoją krwią dałeś świadectwo wierności Jednej Kościołowi i nie bałeś się cierpień dla jedności, prosimy Cię: umocnij naszą wiarę, obdarz nas odwagą, byśmy przeciwstawiali się kłamstwu i rozłamowi. Pomóż nam zachować pokój w sercach i jedność we wspólnocie, abyśmy i my stali się godni Królestwa Niebieskiego.

Amen.

Ludowe wierzenia i przesądy

Nasi przodkowie uważali 12 listopada, często nazywany Przedzimkiem, za punkt zwrotny w pogodzie.

  • Jeśli rano panowała gęsta mgła – uważano to za znak szybkiego ocieplenia.
  • Jeśli w dzień św. Jozafata pojawił się mróz – zima będzie niestabilna, z częstymi odwilżami.
  • Silny wiatr zapowiada wietrzną i surową zimę.
  • Przylot sikorek do domu – pewny znak rychłych mrozów.

Ten dzień tradycyjnie uważano za sprzyjający dobrym uczynkom i jałmużnie, na wzór świętego Jana Miłosiernego.

Czego nie wolno robić

  • Kupować nowe obuwie – uważano, że może to doprowadzić do kłótni w rodzinie.
  • Wyruszać w daleką podróż bez pilnej potrzeby.
  • Rozpoczynać ważne sprawy i podejmować pochopne decyzje.
  • Kłócić się, przeklinać i obrażać bliskich.
  • Plotkować, zazdrościć i życzyć komuś źle.
  • Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.

 

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