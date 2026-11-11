Święto religijne 12 listopada 2026 r.: tradycje, przesądy i modlitwa

12 listopada 2026 roku prawosławni chrześcijanie Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czczą pamięć świętego męczennika Jozafata, arcybiskupa Połockiego. Poświęcił swoje życie służbie Kościołowi i zginął w imię dążenia do jego jedności.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętego męczennika Jozafata, arcybiskupa Połockiego

12 listopada Kościoły katolickie obrządku wschodniego (w szczególności UGKK) czczą pamięć świętego męczennika Jozafata Kunciewicza (ok. 1580–1623). Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim, wstąpił do klasztoru bazylianów w Wilnie, gdzie zasłynął jako wielki asceta, kaznodzieja i reformator życia zakonnego.

W 1617 roku został arcybiskupem połockim. Święty Jozafat był gorliwym zwolennikiem unii brzeskiej (połączenia metropolii kijowskiej z Kościołem katolickim). Jego działalność spotkała się z silnym sprzeciwem i 12 listopada 1623 roku został zamordowany przez przeciwników unii w Witebsku. Jego męczeńska śmierć przyczyniła się do umocnienia pozycji Kościoła unijnego, a on sam został kanonizowany w 1867 roku.

Modlitwy dnia

O święty męczenniku Jozafacie! Ty, który swoją krwią dałeś świadectwo wierności Jednej Kościołowi i nie bałeś się cierpień dla jedności, prosimy Cię: umocnij naszą wiarę, obdarz nas odwagą, byśmy przeciwstawiali się kłamstwu i rozłamowi. Pomóż nam zachować pokój w sercach i jedność we wspólnocie, abyśmy i my stali się godni Królestwa Niebieskiego.

Amen.

Ludowe wierzenia i przesądy

Nasi przodkowie uważali 12 listopada, często nazywany Przedzimkiem, za punkt zwrotny w pogodzie.

Jeśli rano panowała gęsta mgła – uważano to za znak szybkiego ocieplenia.

Jeśli w dzień św. Jozafata pojawił się mróz – zima będzie niestabilna, z częstymi odwilżami.

Silny wiatr zapowiada wietrzną i surową zimę.

Przylot sikorek do domu – pewny znak rychłych mrozów.

Ten dzień tradycyjnie uważano za sprzyjający dobrym uczynkom i jałmużnie, na wzór świętego Jana Miłosiernego.

Czego nie wolno robić

Kupować nowe obuwie – uważano, że może to doprowadzić do kłótni w rodzinie.

Wyruszać w daleką podróż bez pilnej potrzeby.

Rozpoczynać ważne sprawy i podejmować pochopne decyzje.

Kłócić się, przeklinać i obrażać bliskich.

Plotkować, zazdrościć i życzyć komuś źle.

Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.

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