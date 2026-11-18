19 listopada Kościół prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć proroka Abdiasza — jednego z najmniejszych proroków Starego Testamentu, którego księga jest najkrótszą w Biblii. Tego dnia wspomina się również męczennika Varlaama, który podczas rzymskich prześladowań pozostał wierny Chrystusowi i oddał życie za swoją wiarę.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętego proroka Obadiasza

Prorok Obadiasz żył mniej więcej w IX wieku przed naszą erą i jest autorem najkrótszej księgi Starego Testamentu – liczącej zaledwie 21 wersetów. Pomimo zwięzłości jego proroctwo zawiera jasne przesłanie: Bóg nie pozostawia bez kary pychy i przemocy, a narody, które znęcały się nad pokrzywdzonymi, poniosą sprawiedliwą karę. Zgodnie z tradycją kościelną Obadiasz żył na dworze króla Achaba i potajemnie chronił prześladowanych proroków, ukrywając ich w jaskiniach i zaopatrując w pożywienie z własnych zapasów. Skromna i niepozorna służba – ale w oczach Kościoła nie mniej ważna niż głośne czyny.

Wraz z prorokiem 19 listopada Kościół czci męczennika Warlaama – chrześcijanina straconego w czasach rzymskich prześladowań za odmowę wyrzeczenia się swojej wiary. Według przekazu oprawcy zmusili go do trzymania w otwartej dłoni rozżarzonych węgli nad ogniem ofiarnym, mając nadzieję, że je upuści – i w ten sposób złoży ofiarę bożkom. Warlaam nie rozluźnił dłoni i zmarł, nie zdradzając Chrystusa. Ten przykład wytrwałości ducha w obliczu bólu cielesnego inspirował ojców Kościoła: święty Wacław Wielki poświęcił mu osobne kazanie.

W ludowym kalendarzu dzień 19 listopada nosi nazwę Dnia Awdija – lub „Awdij-troskliwy”. Uważano, że jest to idealny czas na zajęcie się sprawami domu i rodziny: sprawdzenie zapasów, naprawienie tego, co wymaga remontu, zadbanie o ciepło i porządek w domu przed wielkimi zimowymi mrozami.

Modlitwy dnia

Do proroka Awdija i męczennika Warlaama zwraca się z prośbą o pokój w rodzinie, męstwo i ochronę przed nieszczęściami. W domu można zwrócić się do nich również własnymi, szczerymi słowami:

O, święty proroku Boży Awdiju! Ty, który mężnie zachowałeś wiarę w czasach ucisku i stałeś się obrońcą prześladowanych proroków, błagamy cię: wyproś u Wszechmogącego dla nas, grzeszników, umocnienie w wierze i pomoc w godzinie prób. Chroń nasze domy przed wszelkim złem, obdarz nasze rodziny pokojem i zgodą, naucz nas czynić dobro i być miłosiernymi. Niech dzięki twoim modlitwom Pan oświeci nasze umysły i poprowadzi nas na drogę zbawienia.

Amen.



Ludowe wierzenia i przesądy

Dzień Awdija uważano w ludzie za czas cichych i pożytecznych zajęć: nie głośnych przedsięwzięć, lecz troskliwej opieki nad tym, co już istnieje. Gospodarze sprawdzali zimowe zapasy i stan obory, a gospodynie porządkowały dom. Uważano, że osoba, która spędziła ten dzień na pracy i w spokoju, będzie cieszyć się dobrobytem i zdrowiem przez całą zimę.

Jeśli tego dnia silnie wiał wiatr – zwiastowało to długie i dotkliwe zimowe mrozy.

Jeśli pada śnieg, to następnego lata będzie obfite zbiory.

W dzień św. Awdaja Radetela nie wolno było pozostawić domu i podwórza nieposprzątanych, ponieważ prorok ten był czczony jako obrońca domu.

Jeśli słońce wschodzi jasnoczerwone – spodziewajcie się opadów śniegu.

Jeśli w ciągu dnia niebo jest jasne i spokojne – mrozy nadejdą szybko i utrzymają się długo.

Jeśli jest pochmurno i wietrznie – zima będzie zmienna, z częstymi odwilżami.

Rano szron na gałęziach – zima będzie długa, a wiosna się spóźni.

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