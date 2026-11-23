24 listopada 2026 roku Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętej wielkimęczennicy Katarzyny z Aleksandrii. Jest to dzień poświęcony jednej z najbardziej znanych męczenniczek wczesnego chrześcijaństwa, uważanej za patronkę wiedzy i narzeczonych.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętej wielkimęczenniczki Katarzyny Aleksandryjskiej

24 listopada Kościół prawosławny czci pamięć świętej Katarzyny, która żyła w Aleksandrii na początku IV wieku. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny i wyróżniała się nie tylko urodą, ale także rzadkim jak na tamte czasy poziomem wykształcenia, dogłębnie studiując dzieła starożytnych filozofów, lekarzy i pisarzy.

Po przyjęciu chrześcijaństwa Katarzyna publicznie potępiła pogańskie zwyczaje i wystąpiła przeciwko prześladowaniom chrześcijan. Cesarz Maksymin zgromadził 50 najmądrzejszych filozofów, aby przekonać Katarzynę do wyrzeczenia się Chrystusa, ale ona pokonała ich w dyskusji, w wyniku czego filozofowie sami uwierzyli i zostali straceni. Za odmowę wyrzeczenia się swoich przekonań Katarzyna została poddana okrutnym torturom i poniosła śmierć męczeńską.

Święta Katarzyna uważana jest za orędowniczkę studentów, naukowców oraz pomocnicę narzeczonych.

Modlitwy dnia

O, święta wielkomęczennico Katarzyno, wybrana czysta naczynie Ducha Świętego, filar prawosławia, nasza nadziejo i orędowniczko! Zwracamy się do Ciebie i pokornie prosimy: wyproś nam u Boga miłosierdzie, mądrość i siłę, byśmy mogli oprzeć się pokusom świata. Tak jak Ty pokonałaś ignorancję i herezje, tak i my, dzięki Twoim modlitwom, niech będziemy chronieni przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi. Chroń nas przed nieszczęściami, obdarz nas zrozumieniem prawdy i umocnij w miłości do Pana.

Amen.



Ludowe wierzenia i znaki

Nasi przodkowie wierzyli, że znaki tego dnia mogą przewidzieć, jaka będzie pogoda w przyszłości:

Jeśli w dzień św. Katarzyny spadł śnieg na suchą ziemię – zwiastuje to rok nieurodzaju.

Odwilż w dzień św. Katarzyny – oznacza, że silne mrozy nadejdą dopiero w dzień Objawienia Pańskiego.

Jeśli tego dnia jest jasno i zimno – zima będzie surowa i śnieżna.

Uważano, że od tego dnia ustanawia się solidna droga dla sań.

Czego nie wolno robić

Kłócić się, przeklinać, obrażać bliskich i wyjaśniać nieporozumienia.

Plotkować, zazdrościć i rozpowszechniać fałszywe pogłoski.

Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Wykonywać ciężką pracę fizyczną bez pilnej potrzeby.

Organizować huczne uczty, zabawy i nadużywać alkoholu.

Zamiatać i przeprowadzać generalne sprzątanie – zgodnie z wierzeniami wraz ze śmieciami można „wymieść” z domu szczęście i dobrobyt.

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