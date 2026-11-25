26 listopada Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć czcigodnego Alipia Słupnika. Był on jednym z najsłynniejszych wczesnochrześcijańskich ascetów i spędził 53 lata w nieustannej modlitwie pod gołym niebem, stojąc na kamiennym słupie. Święty nie opuścił swojego miejsca nawet wtedy, gdy z powodu słabości fizycznej nie był już w stanie stać.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci czcigodnego Alipiusza Słupnika

Alipiusz urodził się około 522 roku w Adrianopolu w pobożnej rodzinie. Wcześnie osierocony, wychowywał się przy kościele, gdzie pod opiekę wziął go miejscowy biskup Teodor. Tam chłopiec zdobył wykształcenie duchowe, a z czasem został diakonem. Jednak posługa kościelna w mieście nie zaspokajała jego pragnienia odosobnienia i modlitwy.

Alipiusz osiadł na opuszczonym pogańskim cmentarzu poza miastem. Tam zbudował niewielki kościół ku czci wielkomęczenniczki Eufemii – i wspiął się na kamienny słup. To, co miało być tymczasowym doświadczeniem ascetycznym, przerodziło się w 53 lata nieprzerwanego wyczynu. Upał i mróz, deszcz i wiatr – święty pozostawał na słupie niezależnie od pogody, modląc się za wszystkich, którzy do niego przychodzili. Pielgrzymi z różnych zakątków przynosili mu jedzenie i wodę, dzielili się swoimi nieszczęściami, a on uzdrawiał chorych i pouczał o modlitwie.

Kiedy pod koniec długiego życia nogi odmówiły posłuszeństwa Alipiuszowi i nie mógł już stać, święty kontynuował swój wyczyn leżąc na boku – i tak spędził ostatnie czternaście lat aż do swojej śmierci w 640 roku w wieku 118 lat. Jeszcze za jego życia wokół jego słupa powstały klasztory męski i żeński. Do Alipia zwraca się z modlitwami o uzdrowienie chorób nóg i stawów – ponieważ wiedział on, co to znaczy cierpieć i nie ustępować.

Modlitwy dnia

Do czcigodnego Alipia Słupnika zwracamy się z prośbą o umocnienie ducha, cierpliwość w próbach oraz uzdrowienie z chorób nóg i stawów:

O, czcigodny ojcze Alipijie, światło wiary i niezłomny słupniku! Z wiarą przybiegamy do ciebie i błagamy cię: wyproś u Chrystusa Boga przebaczenie naszych grzechów i pomóż nam pokonać pokusy świata. Tak jak ty znosiłeś upał i mróz na słupie, tak i nam udziel cierpliwości w smutkach. Ulecz nasze dolegliwości duszne i cielesne oraz naucz nas prawdziwej drogi zbawienia. Módl się do Boga za nas, abyśmy mogli żyć w pokoju i pobożności.

Amen.



Ludowe wierzenia i przesądy

W tradycji ludowej 26 listopada uważano za dzień rozliczania długów i przygotowań domu przed zimą. Zwyczajowo zwracano wszystko, co pożyczono, sprawdzano zapasy i przygotowywano ciepłą odzież dla wszystkich członków rodziny. Uważano, że osoba, która wkroczyła w zimę bez długów i w cieple, będzie cieszyć się dobrobytem aż do wiosny.

Przepowiednie z 26 listopada pozwalały przewidzieć, jaka będzie reszta zimy i następne lato: