Ukraińska raperka alyona alyona opowiedziała o zmianach w swoim ciele i samopoczuciu po operacji bypassu żołądka. Artystka dostrzega już pierwsze fizyczne efekty, jednak najbardziej zaskoczyło ją ciągłe uczucie zimna.

Artystka opublikowała nowy film, w którym podzieliła się spostrzeżeniami po zabiegu chirurgicznym. Jak twierdzi, część zmian, o których wcześniej ją ostrzegano, już odczuwa, podczas gdy inne na razie się nie ujawniły.

„Nadal dzielę się z wami moimi spostrzeżeniami po zabiegu pomostowania żołądka. Niektóre zmiany już odczuwam, a innych, o których mnie ostrzegano, na razie nie ma. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że teraz ciągle mi zimno” – opowiedziała raperka.

Ponadto alyona alyona zaznaczyła, że stopniowo zaczyna dostrzegać zmiany w swoim ciele. Jednocześnie artystka nie sprecyzowała jeszcze, o jakie konkretnie zmiany zewnętrzne chodzi.

„Poza tym stopniowo dostrzegam, jak zmienia się moje ciało” – dodała artystka.

Na końcu wpisu piosenkarka zwróciła się do obserwujących, którzy również przeszli podobny zabieg chirurgiczny, i zaproponowała im, aby podzielili się własnymi doświadczeniami w komentarzach.

Informacja ta pochodzi z profilu piosenkarki na Instagramie.

Alyona Alyona ujawniła miasto, do którego przeprowadziła się z Kijowa.

Raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej.

Czytaj nas na