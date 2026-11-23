Raperka alyona alyona podzieliła się pierwszymi wynikami po operacji pomostowania żołądka
Ukraińska raperka alyona alyona opowiedziała o zmianach w swoim ciele i samopoczuciu po operacji bypassu żołądka. Artystka dostrzega już pierwsze fizyczne efekty, jednak najbardziej zaskoczyło ją ciągłe uczucie zimna.
Artystka opublikowała nowy film, w którym podzieliła się spostrzeżeniami po zabiegu chirurgicznym. Jak twierdzi, część zmian, o których wcześniej ją ostrzegano, już odczuwa, podczas gdy inne na razie się nie ujawniły.
„Nadal dzielę się z wami moimi spostrzeżeniami po zabiegu pomostowania żołądka. Niektóre zmiany już odczuwam, a innych, o których mnie ostrzegano, na razie nie ma. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że teraz ciągle mi zimno” – opowiedziała raperka.
Ponadto alyona alyona zaznaczyła, że stopniowo zaczyna dostrzegać zmiany w swoim ciele. Jednocześnie artystka nie sprecyzowała jeszcze, o jakie konkretnie zmiany zewnętrzne chodzi.
„Poza tym stopniowo dostrzegam, jak zmienia się moje ciało” – dodała artystka.
Na końcu wpisu piosenkarka zwróciła się do obserwujących, którzy również przeszli podobny zabieg chirurgiczny, i zaproponowała im, aby podzielili się własnymi doświadczeniami w komentarzach.
Informacja ta pochodzi z profilu piosenkarki na Instagramie.
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