Ukraiński reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny Ołeksandr Żerebko opowiedział o brutalnym zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Centrum Tymczasowego Aresztu w Kijowie, w wyniku którego, jak twierdzi, doznał ponownego złamania ręki. Mężczyzna twierdzi, że przez prawie dwie doby przebywał w Centrum Kontroli Transportu w Holosiivsku bez odpowiedniej opieki medycznej, a następnie przeszedł operację i wydał 87 600 hrywien na metalowe konstrukcje do unieruchomienia kości.

Jak opowiedział Żerebko serwisowi „Spetskor”, do zdarzenia doszło 25 października 2026 roku. Jechał trolejbusem nr 40 na próbę teatralną, gdy w pobliżu Protasowego Jaru pojazd zatrzymała grupa patrolowa TCC.

Reżyser twierdzi, że wysiadł z trolejbusu i na prośbę przedstawicieli komisji wojskowej zaczął okazywać dokumenty. Chciał wyjaśnić, że ma poważny uraz ręki, odniesiony rok wcześniej w wyniku upadku z pięciometrowej drabiny na planie filmowym. Wówczas lekarze wszczepili mu w kość ramienną tytanową płytkę z dziesięcioma śrubami.

Według słów Żerebka nie zdążył wyjaśnić sytuacji: wykręcono mu rękę i siłą wsadzono do minibusa. Podczas zatrzymania, jak twierdzi reżyser, usłyszał trzask i poczuł silny ból.

Następnie mężczyznę przewieziono do Okręgowego Centrum Kontroli i Zatrzymań w Holosiivsku. Tam, jak twierdzi, spędził prawie dwie doby w pomieszczeniu, które nazywa „klatką”. W tym czasie rzekomo wielokrotnie prosił o wezwanie karetki, skierowanie do chirurga lub wykonanie prześwietlenia, jednak zamiast tego wymagano od niego poddania się komisji wojskowo-lekarskiej.

Żerebko opowiada, że ręka puchła, siniała, a ból nasilał się do tego stopnia, że potrzebował pomocy przy poruszaniu się, a nawet przy jedzeniu. W końcu zgodził się podpisać dokumenty uprawniające do poddania się komisji wojskowo-lekarskiej.

Podczas badania lekarskiego jedna z pracownic zwróciła uwagę na stan jego ręki i nalegała, by mężczyzna najpierw skonsultował się z chirurgiem i wykonał zdjęcie rentgenowskie. W rezultacie Żerebko otrzymał dokumenty uprawniające do dodatkowych badań. Jednocześnie twierdzi on, że przed wyjściem zmuszono go do napisania oświadczenia o braku roszczeń wobec Centrum Leczenia Urazów (TCK) i wręczono mu wezwanie na 30 października.

Po opuszczeniu TCC reżyser udał się do punktu urazowego, a następnie do lekarza, który operował go po poprzednim złamaniu. Według słów Żerebka lekarz zalecił ponowną operację polegającą na wszczepieniu dwóch tytanowych płytek oraz dodatkowego stabilizatora w okolicy stawu.

Koszt metalowych elementów, według obliczeń reżysera, wyniósł 87 600 hrywien. Operacja już się odbyła, jednak przed nim czeka długa rehabilitacja.

Żerebko poinformował również, że 30 października do TCC zamiast niego przyszedł jego ojciec z dokumentacją medyczną i oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia syna. Dokumenty zostały zarejestrowane, jednak kwestia dalszego przebiegu komisji lekarskiej pozostała otwarta.

Reżyser oświadczył, że obawia się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, i poprosił o pomoc. Podziękował również aktorce Olgi Sumskiej za publiczne wsparcie po tym incydencie.

Jak zauważa „Spetskor”, nie ma na razie publicznego, oficjalnego stanowiska Holosiivskiego TCC w sprawie okoliczności przedstawionych przez reżysera. O tym przypadku 14 listopada poinformowało również wydawnictwo „Czwarta Studia”.

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