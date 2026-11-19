64-letni trener klubu walki „Ars” z Władikawka oraz były prezes federacji karate Osetii Północnej, Giennadij Kadzow, oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym wobec nieletnich, opuścił areszt śledczy, by udać się na wojnę przeciwko Ukrainie jeszcze przed zakończeniem śledztwa.

Według danych śledztwa i mediów, oskarżonemu postawiono zarzuty dotyczące dziesięciu przypadków czynów lubieżnych wobec dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat, a także jednego przypadku czynów o charakterze seksualnym wobec nieletniej w wieku poniżej 16 lat. Z zeznań ofiar wynika, że trener zapraszał dziewczęta na zajęcia, pozostawał z nimi sam na sam, dopuszczał się molestowania i groził ujawnieniem informacji na lokalnych czatach, jeśli nie będą milczeć. Po zatrzymaniu wiosną 2026 roku część rodziców innych podopiecznych klubu stanęła w obronie Kadzowa, podczas gdy ofiary przeszły badanie wariografem, którego wyniki – według oceny specjalistów – potwierdziły ich zeznania.

Informacja o prawdopodobnym wyjeździe Kadzowa na front pojawiła się w październiku 2026 roku, kiedy bliscy ofiar dowiedzieli się o jego nieobecności w areszcie śledczym, a śledczy unikali oficjalnych komentarzy. W Rosji uchwalone w 2024 roku przepisy pozwalają znacznej części podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych uniknąć pobytu w areszcie śledczym oraz dalszej kary dzięki zawarciu umowy z Ministerstwem Obrony Rosji w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Źródło: Swoboda (nie) za górami.

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