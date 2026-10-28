Rosyjskie siły zbrojne nauczyły się szybko kopiować i dostosowywać ukraińskie rozwiązania technologiczne, zaczynając stosować ich odpowiedniki już kilka tygodni po ich pojawieniu się na froncie. Stwierdził to analityk ds. bezpieczeństwa i adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Izmirze, Sitki Egel.

Według eksperta Ukraina stała się światowym wzorem i poligonem do testowania najnowszego uzbrojenia, wykazując znacznie większą elastyczność niż Rosja. Egelı zwrócił uwagę na sukcesy Sił Obronnych w szeroko zakrojonym wdrażaniu sztucznej inteligencji, autonomicznych systemów naprowadzania, a także naziemnych kompleksów robotycznych służących do logistyki i ewakuacji. Jednocześnie analityk podkreślił, że przełom Ukrainy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego stanowi przykład dla innych państw regionu w walce z przeciwnikami dysponującymi większymi zasobami.

Źródło: „Ukrinform”.

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