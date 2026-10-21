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Ratownicy ugaszili pożar w hipermarkecie w Umaniu po rosyjskim ataku

UA NEWS 21 października 2026 17:01
Ratownicy ugaszili pożar w hipermarkecie w Umaniu po rosyjskim ataku

W Umaniu w obwodzie czerkaskim pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej całkowicie ugaszili pożar w hipermarkecie, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 20 na 21 października. Według danych służb ratowniczych nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku tego zdarzenia.

Proces gaszenia utrudniała znaczna powierzchnia pożaru, duże obciążenie ogniowe oraz zagrożenie ponownymi atakami wroga, przez co personel był zmuszony do tymczasowego wycofania się w bezpieczne miejsca. Obecnie ekipa pirotechniczna Państwowej Służby Ratowniczej zakończyła przeszukiwanie przyległego terenu pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych.

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Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, w wyniku czego wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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