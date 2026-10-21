Ratownicy ugaszili pożar w hipermarkecie w Umaniu po rosyjskim ataku
W Umaniu w obwodzie czerkaskim pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej całkowicie ugaszili pożar w hipermarkecie, który wybuchł w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 20 na 21 października. Według danych służb ratowniczych nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku tego zdarzenia.
Proces gaszenia utrudniała znaczna powierzchnia pożaru, duże obciążenie ogniowe oraz zagrożenie ponownymi atakami wroga, przez co personel był zmuszony do tymczasowego wycofania się w bezpieczne miejsca. Obecnie ekipa pirotechniczna Państwowej Służby Ratowniczej zakończyła przeszukiwanie przyległego terenu pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, w wyniku czego wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.
Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.
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