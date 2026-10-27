Rada Bezpieczeństwa Narodowego omówiła z amerykańskim funduszem kwestię identyfikacji ciał poległych ukraińskich obrońców

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ihor Klymenko oraz dyrektorka fundacji charytatywnej R.T. Weatherman Foundation Megan Mobbbs omówili przyszłą współpracę w zakresie identyfikacji ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Fundacja potwierdziła gotowość do pomocy Ukrainie w tym zakresie.

„Niedawno spotkałem się z Megan Mobbbs, dyrektorką fundacji charytatywnej R.T. Weatherman Foundation, która realizuje ważne projekty humanitarne na Ukrainie. Jednym z głównych tematów rozmowy była kwestia identyfikacji ciał poległych ukraińskich obrońców” – napisał Klymenko.

Jak powiedział, Rada Bezpieczeństwa Narodowego koordynuje prace związane z identyfikacją poległych, angażując instytucje państwowe i ekspertów. Podczas spotkania strony omówiły możliwości przyszłej współpracy z amerykańską fundacją.

„Rada Bezpieczeństwa Narodowego koordynuje działania w tym zakresie, angażując instytucje państwowe i ekspertów” — wyjaśnił Klymenko. Dodał, że Megan Mobbbs potwierdziła gotowość fundacji do włączenia się w te działania.

Osobnym tematem spotkania były kwestie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Jak zauważył Ihor Klymenko, w obliczu nasilających się rosyjskich zagrożeń obszary te wymagają coraz ściślejszej współpracy Ukrainy z partnerami międzynarodowymi.

„Rozmawialiśmy również o cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji. W obliczu nasilających się rosyjskich zagrożeń obszary te wymagają coraz ściślejszej współpracy Ukrainy z partnerami międzynarodowymi. Ważne jest, aby połączyć doświadczenie i zasoby, aby stawić czoła wyzwaniom, które wykraczają daleko poza granice naszego państwa” – podkreślił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Podziękował również Megan Mobbds i jej zespołowi za wsparcie Ukrainy.

„Dziękuję Megan Mobbs i całemu zespołowi za konsekwentną pomoc” — dodał Klymenko.

Fundacja R.T. Weatherman to amerykańska organizacja non-profit założona w 2022 roku przez Elizabeth Weatherman i Andrew Duncana. W Ukrainie fundacja działa od marca 2022 roku i koncentruje się na likwidacji skutków wojny.

Działalność organizacji obejmuje trzy główne obszary:

Ciało — pomoc medyczna i wsparcie dla poszkodowanych.

Umysł — leczenie zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz rehabilitacja psychologiczna.

Duch — poszukiwania i repatriacja, identyfikacja ofiar wojny oraz wsparcie dla rodzin poległych.

Współpraca z Radą Bezpieczeństwa Narodowego może stać się kontynuacją działalności humanitarnej fundacji, zwłaszcza w kwestiach ustalania tożsamości poległych ukraińskich obrońców oraz wsparcia ich rodzin.

Informację tę przekazał we wtorek Ihor Klymenko na swoim kanale w Telegramie.

Przypomnijmy, że Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców na zasadzie 270 za 270.

23 października Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich służb.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

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