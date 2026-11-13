Rosja zaatakowała obwód rówieński za pomocą dronów rakietowych; wśród poszkodowanych znalazło się dwoje dzieci

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód rówieński rannych zostało siedem osób, w tym dwoje nieletnich. Jedna z rannych znajduje się w stanie krytycznym. Wrogie uderzenia spowodowały zniszczenia budynków mieszkalnych, samochodów, garaży oraz obiektów gospodarczych.

Jak poinformowały służby porządkowe, rosyjskie wojska rozpoczęły atak na region około godziny 20:00 12 listopada. Do przeprowadzenia ataków wróg wykorzystał do dziesięciu bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

Około godziny 21:00 celem ataku stał się obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Sarny.

O godz. 22:00 wybuchł pożar w budynku mieszkalnym, który znajdował się w trakcie budowy. W wyniku ataku zniszczono dach i ścianę budynku. Ratownicy szybko ugaszili pożar.

Około godziny 22:40 rosyjski dron zaatakował obiekt biznesowy w Równym. Pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej ugaszili pożar. Na szczęście w tym miejscu nie odnotowano ofiar.

Największe zniszczenia spowodował atak na wieżowiec w centrum obwodu, który miał miejsce około godziny 00:30. W wyniku ataku zapaliły się dwa mieszkania. Uszkodzono również ściany, dach i okna budynku, prywatne samochody oraz garaże.

W wyniku uderzenia w wieżowiec sześć osób odniosło obrażenia. Jedna osoba znajduje się w stanie krytycznym, a wśród poszkodowanych są dzieci w wieku 16 i 17 lat.

Policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce ataku, ewakuowali z budynku ponad 40 osób.

Około godziny 02:00 rosyjskie wojska zaatakowały prywatną posesję w rejonie rówieńskim. Ogień zniszczył samochód, uszkodzono również sąsiednie domy i garaż.

Kolejny obiekt gospodarczy w rejonie rówieńskim został zaatakowany około godziny 04:00. Strażacy ugaszili pożar, a do szpitala trafił 46-letni mężczyzna.

W ten sposób łączna liczba osób poszkodowanych w wyniku nocnego ataku na obwód rówieński wynosi siedem osób.

We wszystkich miejscach, w których doszło do ataków wroga, pracowali policjanci oraz kierownictwo jednostek. Funkcjonariusze wykonywali kilka zadań:

Funkcjonariusze patrolowi oraz oddziały sektora reagowania policji patrolowej zabezpieczali miejsca zdarzeń i udzielali pomocy obywatelom.

Saperzy sprawdzali tereny pod kątem obecności niewybuchów.

Psychologowie udzielali wsparcia poszkodowanym oraz innym osobom potrzebującym pomocy.

Śledczy wspólnie z pracownikami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) dokumentowali skutki rosyjskich ataków oraz zbrodnie wojenne.

Informację tę przekazała policja obwodu rówieńskiego.

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