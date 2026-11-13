Rosja zaatakowała stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia: uszkodzenia odnotowano w dziewięciu obwodach

13 listopada premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował, że podczas nocnego ataku głównymi celami rosyjskich sił zbrojnych stały się podstacje wysokiego napięcia. W wyniku ostrzału odnotowano zniszczenia i uszkodzenia w dziewięciu obwodach Ukrainy.

„Tej nocy Rosja ponownie zaatakowała infrastrukturę energetyczną. Głównym celem były stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Uszkodzenia i zniszczenia odnotowano w dziewięciu obwodach. Pracownicy sektora energetycznego już pracują nad jak najszybszym przywróceniem prądu mieszkańcom” – napisał Korecki na swoim kanale w Telegramie.

Ponadto, jak dodał, w Kijowie dron uderzył w budynek Instytutu Traumatologii i Ortopedii, w którym przebywali pacjenci i lekarze; w obwodzie charkowskim wróg dwukrotnie zaatakował terminal logistyczny; w Równym uszkodzono akademik, a w wielu regionach – budynki mieszkalne.

„W Odessie zginęły dwie osoby, a w Zaporożu – 17-letni chłopak. Składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim. Co najmniej 22 osoby zostały ranne. Dziękuję ratownikom, pracownikom energetyki, policjantom i personelowi medycznemu, którzy od nocy pracują na miejscu zdarzeń” – napisał premier.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, od 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

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