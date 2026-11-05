W przeddzień rozmów w Waszyngtonie, w których ze strony ukraińskiej uczestniczy przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia, rosyjskie media zaczęły rozpowszechniać komunikat Centrum Przeciwdziałania Korupcji (CPK) dotyczący ewentualnego postępowania karnego wobec tego polityka.

W ten sposób oświadczenie ukraińskiej organizacji społecznej zostało wykorzystane w kontekście przygotowań do rozmów w USA.

Kiedy temat ten pojawił się w przestrzeni informacyjnej Federacji Rosyjskiej,

Wołodymyr Sonjuk zwraca uwagę, że komunikat Centrum Przeciwdziałania Korupcji o możliwym postępowaniu w sprawie Dawida Arakhamii pojawił się w rosyjskich mediach społecznościowych w przeddzień rozpoczęcia rozmów w Waszyngtonie, w których ze strony ukraińskiej uczestniczy przewodniczący frakcji „Sługa Narodu”.

„Pojawienie się tego tematu w rosyjskich grupach zbiegało się w czasie z przygotowaniami ukraińskiej delegacji do ważnych międzynarodowych negocjacji w USA” – podkreślił politolog.

W tym kontekście rozpowszechnianie przez wrogie źródła informacyjne komunikatu CPC zwraca uwagę na ryzyko wykorzystania wewnętrznych sporów politycznych na Ukrainie w zewnętrznej przestrzeni informacyjnej.

Jednocześnie same dostępne doniesienia nie pozwalają ustalić motywów działania Centrum Przeciwdziałania Korupcji ani powiązań tej organizacji z rosyjskimi mediami, zauważa Soniuk.

Jednocześnie przypomniał, że wcześniej Centrum Przeciwdziałania Korupcji było przedmiotem zarzutów dotyczących możliwego uchylania się od podatków. Jednak zasadność tych twierdzeń wymaga odrębnej weryfikacji.

„Krytycy Centrum Przeciwdziałania Korupcji twierdzą również, że organizacja ta systematycznie przeprowadza ataki informacyjne na ukraiński zespół negocjacyjny oraz osobiście na Davida Arakhamię” – napisał politolog.

Na tę zbieżność zwrócił uwagę w swoim poście na Facebooku politolog Wołodymyr Sonjuk.

CPC domaga się zbadania ewentualnego udziału Arakhamii w sprawie dotyczącej kopert

Przypomnijmy, że Arakhamia spotka się w Białym Domu z Melanią Trump.

Czytaj nas na