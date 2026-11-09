Rosjanie ostrzelali obwód zaporoski 819 razy w ciągu doby: sześciu rannych

W ciągu ostatnich 24 godzin okupanci przeprowadzili 819 ataków na 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Sześć osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych w wyniku ataków wroga na Zaporoże i rejon zaporoski.

Według jego słów wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 25 nalotów na Zaporoże, Komyshuvasę, Kushuhum, Kushchove, Baburkę, Odarivce, Nyzhnii Chortytsi, Żółtej Kruczy, Tavriiskie, Liubymivce, Noworoziwce, Wesełiance, Omelnyku, Huliaipilske, Rivne, Vilniansce, Wasylivske i Wasynivce.

601 bezzałogowych statków powietrznych różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowało Zaporoże, Komyshuwahu, Rične, Nowojakowliwkę, Zapasne, Hryhorivske, Mar’iivkę, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pawlivkę, Luk’janivske, Orichiv, Szczerbaki, Nowodanilivkę, Nowoandriivkę, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Nowopawłowkę, Czarivne, Bilohria, Czerwoną Krynicę, Jegorówkę, Nowoseliwkę, Huliaipilskie, Kopani, Dolinkę, Girke, Werchnia Tersa, Riwne, Wożdzywka, Dobropillia, Rizdvyanka, Prydorożne, Kosivcewe, Nowe Zaporoże, Ternuwate.

Odnotowano 5 ostrzałów z systemów rakietowych na Nowoandriivkę, Malą Tokmachkę, Szyrokie i Jegorivkę.

188 uderzeń artyleryjskich spadło na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilowce, Nowoandriivkę, Małą Tokmachkę, Preobrazhence, Nowopawłowce, Charivne, Bilohirja, Nowoseliwce, Gulyajpilsk, Hirky, Werchnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia i Kosivce.

Otrzymano 60 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń obiektów infrastruktury, budynków mieszkalnych i samochodów.

Źródło: współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow na Telegramie.

2 980 osób – w ciągu ostatniej doby. Przypomnijmy, że łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym

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