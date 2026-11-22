W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczanym w obwodzie kijowskim, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzech cywilów odniosło rany.

Według wstępnych danych władz obwodowych jedna z poszkodowanych osób znajduje się w stanie krytycznym, a lekarze udzielają rannym wszelkiej niezbędnej pomocy. Strażakom udało się już całkowicie ugasić pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu.

Szef obwodu podkreślił, że w momencie uderzenia w lokalu przebywali zwykli klienci, którzy przyszli po artykuły spożywcze, a wróg nadal celowo terroryzuje ludność cywilną i niszczy obiekty cywilne.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Kijowie.

W Dymierze w obwodzie kijowskim liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do dwóch osób, a liczba rannych – do czterech.

W tygodniu, który zakończył się 22 listopada, Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 2700 dronów, prawie 1460 kierowanych bomb lotniczych oraz 165 pocisków różnego typu. Rosyjskie ataki dotknęły 20 regionów kraju.

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