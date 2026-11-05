Obywatel Rosji został skazany na 11 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia za współpracę z władzami okupacyjnymi oraz utworzenie propagandowego holdingu medialnego na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego.

Według prokuratury w lipcu 2022 roku mężczyzna wraz z przedstawicielami administracji okupacyjnej założył organizację „ZaMedia”. W skład holdingu medialnego weszły kanał telewizyjny „ZaTV”, stacja radiowa „ZaRadio” oraz gazeta „Zaporożska Prawda”.

Objąwszy stanowisko dyrektora generalnego, skazany organizował pracę mediów, zapewniał im finansowanie i środki techniczne. Ponadto osobiście tworzył materiały propagandowe i nagrywał wywiady z przedstawicielami władz okupacyjnych.

W okresie działalności kanału telewizyjnego przygotowano i rozpowszechniono ponad 600 reportaży wideo w telewizji i na platformach internetowych.

Mężczyzna został uznany za winnego działalności kolaboracyjnej w ramach wcześniejszego zmowy grupy osób. Oprócz kary pozbawienia wolności i konfiskaty mienia, nałożono na niego zakaz pełnienia funkcji w organach władzy państwowej i samorządu lokalnego przez okres 15 lat.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie zaporoskim.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Zaporożu.

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