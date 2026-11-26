26 listopada w wyniku rosyjskiego ataku zginęło czterech funkcjonariuszy wydziału ds. śledztw w sprawach szczególnie ciężkich przy wydziale śledczym Głównego Zarządu Policji w obwodzie zaporoskim.

W momencie ataku funkcjonariusze byli razem na służbie i wykonywali swoje obowiązki służbowe. Trzech policjantów zginęło na miejscu, a lekarze przez ponad dobę walczyli o życie ich przełożonego. Jednak następnego dnia zmarł on w wyniku odniesionych obrażeń.

Zmarłych łączyła wspólna sprawa — prowadzenie dochodzeń w sprawie najpoważniejszych przestępstw, dążenie do sprawiedliwości i pomoc ludziom.

Co wiadomo o poległych policjantach

- Rusłan Siroch, podpułkownik policji — 40 lat. Ponad 23 lata poświęcił służbie w organach ścigania. Był dowódcą oddziału i cieszył się szacunkiem kolegów. Pozostawił żonę, dwóch synów i matkę.

- Kateryna Reznikowa, major policji — 36 lat. Przez 19 lat zajmowała się prowadzeniem złożonych spraw karnych. Zmarła pozostawiła siedmioletnią córkę, męża, rodziców i siostrę.

- Oksana Rysey, kapitan policji — 32 lata. Przez ponad 13 lat służyła narodowi ukraińskiemu, pełniła funkcję starszego śledczego w sprawach o szczególnym znaczeniu i studiowała na studiach magisterskich. Pozostawiła po sobie dziewięcioletniego syna, rodziców i starszą siostrę.

- Jewgienij Smykow, kapitan policji — 38 lat. Poświęcił służbie policyjnej 12 lat swojego życia. Poza pracą pasjonował się muzyką. Zmarły pozostawił po sobie 12-letniego syna, rodziców i brata.

Według Artema Kiska tylko w ciągu tego miesiąca policja straciła dziesięciu funkcjonariuszy. Podkreślił, że rosyjskie wojska atakują funkcjonariuszy nie tylko w pobliżu linii walki, ponieważ granica bezpieczeństwa między frontem a tyłem praktycznie zniknęła.

„Okupanci cynicznie zabijają naszych kolegów. Tylko w tym miesiącu straciliśmy dziesięciu braci i siostry. Nie na linii frontu! Dzisiaj granica bezpieczeństwa między frontem a tyłami praktycznie zniknęła, każdy policjant pracuje w warunkach zagrożenia, chroniąc, ratując i broniąc naszego narodu – czasami kosztem własnego życia” – zaznaczył generał policji trzeciego stopnia.