Do sądu przekazano akt oskarżenia przeciwko rosyjskiemu żołnierzowi o pseudonimie „Taj”, którego oskarża się o zbrodnię wojenną, która doprowadziła do śmierci człowieka.

Według ustaleń śledztwa, 10 października 2025 roku podczas próby zajęcia wsi Szachowe w obwodzie donieckim okupanci wzięli do niewoli dwóch ukraińskich żołnierzy. Wśród nich był 34-letni dowódca jednej z jednostek Sił Obronnych.

Po przesłuchaniu oskarżony, na rozkaz swojego dowódcy, wyprowadził jeńca do pasa leśnego i zastrzelił go strzałem z karabinu automatycznego w tył głowy. Drugi ukraiński obrońca również zginął.

3 listopada 2025 r. ukraińscy obrońcy wzięli do niewoli rosyjskiego żołnierza sił szturmowych. Obecnie przebywa on w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Ługańsku zgromadziły materiał dowodowy i zaocznie postawiły zarzuty szefowi okupacyjnej instytucji penitencjarnej w tymczasowo zajętej Ługańsku.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.

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