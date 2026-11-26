W dniu 20 listopada 2026 r. Sąd Rejonowy w Czernihowie, w ramach specjalnego postępowania sądowego, skazał zaocznie rosyjskiego żołnierza Rafika Ogly’ego Sharifzadiego na dożywotnie pozbawienie wolności za naruszenie praw i zwyczajów wojennych, w połączeniu z umyślnym zabójstwem popełnionym przez grupę osób – poinformowała „Księga oprawców narodu ukraińskiego”.

Zgodnie z danymi śledztwa, 6 marca 2022 roku podczas okupacji wsi Sloboda w obwodzie czernihowskim dowódca samobieżnego-artyleryjskiego plutonu 120. brygady artyleryjskiej sił zbrojnych RF wraz z innymi okupantami celowo ostrzelał z karabinów automatycznych cywilny samochód marki Volkswagen Golf z napisem „Dzieci” na przedniej szybie, wystrzeliwując co najmniej 15 pocisków już po tym, jak samochód zatrzymał się na ich żądanie.

W samochodzie znajdowało się czworo lokalnych mieszkańców: 53-letni kierowca Grigorij Tereszczenko, jego syn Pawło, córka Polina oraz siostrzenica Natalia, którzy próbowali się ewakuować. W wyniku ostrzału Paweł Tereszczenko zginął na miejscu, jego ojciec odniósł liczne rany postrzałowe klatki piersiowej, pleców i nogi, a dziewczęta nie odniosły żadnych obrażeń fizycznych; zgodnie z zeznaniami poszkodowanych, Sharifzada groził również, że dobije rannego kierowcę i rozstrzela pasażerki, po czym rosyjscy żołnierze wywieźli ocalałych na Białoruś, a ciało zmarłego udało się pochować dopiero po wyzwoleniu wsi pod koniec marca 2022 roku. W sierpniu 2023 roku skazany otrzymał od władz rosyjskich order „Za męstwo”.

Źródło: „Księga oprawców narodu ukraińskiego”.

Sąd na Ukrainie wydał najsurowszy wyrok – dożywotnie pozbawienie wolności dla rosyjskiego żołnierza, który w marcu 2022 roku otworzył ogień do cywilnego samochodu w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęli ojciec i jego 9-letnia córka, a dwóch innych członków rodziny odniosło ciężkie obrażenia.

Wcześniej Sąd Miejski w Chersoniu skazał kapitana rosyjskiej policji Aleksandra Medelskiego na 10 lat pozbawienia wolności za torturowanie cywilów podczas tymczasowej okupacji miasta.

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