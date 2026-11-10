Nadużycia finansowe na Uniwersytecie Medycznym im. Bogomolca: rektor Jurij Kuchin został zawieszony w pełnieniu obowiązków

Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. O. Bogomolca, Jurij Kuchin, został tymczasowo zawieszony w obowiązkach służbowych. Jest on podejrzany o zaniedbanie służbowe, które – według wersji śledztwa – spowodowało straty w wysokości ponad 2,2 mln hrywien.

Nakaz zawieszenia wydano na podstawie odpowiedniej decyzji sądu.

Pod koniec października 2026 roku organy ścigania postawiły zarzuty rektorowi Jurijowi Kuczynowi oraz prorektorowi ds. ekonomicznych Włodimirowi Tytikalu.

Z materiałów śledztwa wynika, że chodzi o możliwe nadużycia podczas renowacji fasady uniwersytetu w 2020 roku. Jeden z kierowników uczelni, według organów ścigania, przyczynił się do zawyżenia zakresu i wartości wykonanych prac.

W szczególności 13,7 mln hrywien przelano na konto kontrolowanej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a następnie środki te zostały wypłacone w gotówce.

Według informacji źródeł „Ukrainskiej Prawdy” w te działania podejrzewa się Włodzimierza Tytikala. Z kolei Jurijowi Kuchinowi zarzuca się spowodowanie strat w wysokości ponad 2,2 mln hrywien poprzez zawyżenie wartości ponownie wykonanych prac.

Osobom figurującym w sprawie grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a także zakaz sprawowania określonych stanowisk na okres do trzech lat oraz konfiskata mienia.

Obecnie Jurij Kuchin został tymczasowo zawieszony w pełnieniu obowiązków rektora na podstawie orzeczenia sądowego. Jednocześnie okoliczności sprawy oraz udział każdego z oskarżonych mają zostać ustalone w ramach postępowania karnego.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Zdrowia.

Przypomnijmy, że w Kijowie organy ścigania ujawniły schemat sprzeniewierzenia środków budżetowych podczas remontu elewacji i dachu jednego z budynków Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O.O. Bogomolca. Według danych śledztwa straty poniesione przez państwo przekroczyły 15 mln hrywien.

W Kijowie ujawniono możliwe naruszenia podczas remontu elewacji i dachu budynku dydaktycznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bogomolca. Według danych śledztwa łączna kwota strat wynosi prawie 16 mln hrywien.

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