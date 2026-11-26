Burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj poinformował o długotrwałym opóźnianiu przez Lwowską Okręgową Administrację Wojskową zatwierdzania dokumentów ważnych dla miasta. Jak powiedział, dokumenty dotyczące rekultywacji składowiska odpadów w Hrybowicach czekają na zatwierdzenie już od 251 dni, a dotyczące budowy krematorium na cmentarzu w Holoskówie – od 240 dni.

Sadowy podkreślił, że z powodu takich opóźnień Lwów ryzykuje utratę międzynarodowego finansowania i zaufania partnerów.

Sadowy podkreślił, że władze miasta napisały „dziesiątki listów” i zwracały się do kierownictwa państwa, ale „rezultat – zerowy”. Z ironią, wraz z radnymi miejskimi, zwrócił się do Księgi Rekordów Ukrainy, aby „odnotować rekord w zakresie opóźniania zatwierdzania dokumentów”,

„Bo wydaje się, że nie ma już do kogo się zwrócić. To nie są prywatne projekty. To obiekty budowane przez społeczność Lwowa. W szczególności do rekultywacji składowiska zaangażowane są środki międzynarodowych partnerów. A dopóki urzędnicy miesiącami nie podejmują decyzji, ryzykujemy utratę finansowania i zaufania tych, którzy pomagają Ukrainie” – zaznaczył Andrij Sadowyj.

Rzecz w tym, że władze miejskie wielokrotnie zwracały się do administracji obwodowej i kierownictwa państwa, jednak nie pomogło to przyspieszyć rozpatrywania dokumentów. W szczególności takie apele miały miejsce 17 września i 29 października. W czwartek, 26 listopada, burmistrz poinformował o nowym wniosku radnych skierowanym do prezydenta Ukrainy, premiera, Rady Najwyższej oraz organów ścigania. W nim miasto prosi o reakcję na opóźnienie w zatwierdzaniu dokumentów.

„Jeśli ktoś myśli, że może w nieskończoność blokować ważne dla miasta projekty, to bardzo się myli. A ten rekord warto jednak odnotować” – dodał Andrij Sadowyj.

Warto zaznaczyć, że projekt budowy krematorium we Lwowie na cmentarzu w Holoskówie ruszył w styczniu 2025 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu–wrześniu ubiegłego roku. Całkowity koszt budowy krematorium wynosi 170 mln hrywien. We wrześniu 2026 roku planowano przeprowadzić próbny uruchomienie krematorium.

Prace związane z rekultywacją składowiska odpadów w Hrybowicach rozpoczęły się w 2020 roku i są realizowane w dwóch etapach. Wiosną 2026 roku wykonano około 90% prac, w szczególności na terenie składowiska utworzono system zabezpieczający oraz ułożono warstwy drenażowe. Kolejnym etapem ma być stworzenie pełnoprawnej przestrzeni rekreacyjnej.



Poinformował o tym w czwartek, 26 listopada.

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