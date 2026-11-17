Specjalistyczna prokuratura antykorupcyjna zaskarży orzeczenie Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego, który 16 listopada uwzględnił wniosek obrony i umorzył postępowanie karne przeciwko byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego „Poligrafkombinat” oraz jego wspólnikowi. Informację tę podała służba prasowa SAP.

Jako podstawę zamknięcia sprawy sąd wskazał upływ terminów postępowania przygotowawczego po doręczeniu osobom zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co przewidują tzw. „poprawki Lozowego” (pkt 10 części 1 art. 284 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy). Ponieważ na razie ogłoszono jedynie część rozstrzygającą postanowienia, motywy orzeczenia sądowego nie są jeszcze znane, jednak prokurator nie zgadza się z takim stanowiskiem i przygotowuje apelację.

W ramach tego postępowania SAP i NABU oskarżyły byłych urzędników o uzyskanie bezprawnej korzyści w postaci praw autorskich do elementów projektu ukraińskich dokumentów (stylizowany trójząb i mapa Ukrainy), legalizacji środków finansowych, a także przywłaszczenia ponad 20 milionów euro przedsiębiorstwa państwowego poprzez zawyżenie wartości dostaw hologramów o 4–6 razy.

Prokuratura przypomniała, że w ramach śledztwa, dzięki pracy międzynarodowej grupy śledczej z udziałem Ukrainy, Francji i Estonii, państwu udało się już odzyskać 4,5 miliona euro. Z tej kwoty 1,15 mln euro zostało skonfiskowane z zablokowanych zagranicznych rachunków oskarżonych, a prawie 3,4 mln euro przelała francuska firma „Surys” w ramach ugody procesowej zawartej z Krajową Prokuraturą Finansową Francji.

Źródło: Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Wcześniej kolejny oskarżony w sprawie prowadzonej przez NABU i SAP dotyczącej korupcji w przedsiębiorstwie państwowym „Poligrafkombinat „Ukraina” przyznał się do winy i zgodził się zrekompensować poniesione straty.

W wyniku skutecznej pracy wspólnej międzynarodowej grupy śledczej Ukrainy, Francji i Estonii z zagranicy zwrócono 450 tysięcy euro w ramach sprawy dotyczącej korupcji w przedsiębiorstwie państwowym „Poligrafkombinat „Ukraina”. Jeden ze współsprawców tego procederu korupcyjnego w pełni przyznał się do winy i zgodził się na pokrycie poniesionych strat.

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