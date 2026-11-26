Prokurator ze Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej wnosi o zastosowanie aresztu wobec generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki, który jest oskarżonym w sprawie „Kartagina”. Ponadto strona oskarżenia wnosi o podwyższenie kwoty kaucji dla niego do 100 mln hrywien.

Cytat z wypowiedzi sędziego: „Prokurator w skardze apelacyjnej wnosi o uchylenie postanowienia sędziego śledczego i wydanie nowego postanowienia, która w pełni uwzględni wniosek detektywa i zastosuje wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres 60 dni oraz ustali kaucję w wysokości 100 milionów hrywien”.

Prokurator uważa, że Duka utrzymuje kontakty służbowe, co pozwala mu pozyskiwać środki finansowe i wywierać wpływ na inne osoby. W tej kwestii powołał się w szczególności na fakt, że poprzednią kaucję w wysokości 65 milionów hrywien za podejrzanego wpłaciło 1466 osób, a także na okoliczności związane ze zbieraniem funduszy wśród pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz spotkania Duki już po zwolnieniu.

Ponadto strona oskarżenia uważa, że istnieje ryzyko zniszczenia dowodów w sprawie.

Sąd rozpoczął również wysłuchiwanie stanowiska adwokatów Duki, a następnie ogłosił przerwę do godziny 12:00 8 grudnia.

Źródło: sędzia podczas posiedzenia Izby Apelacyjnej WAKS 26 listopada.

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