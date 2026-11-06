Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz prokuratura obwodowa w Ługańsku zgromadziły materiał dowodowy i zaocznie postawiły zarzuty kierownikowi okupacyjnej placówki penitencjarnej w tymczasowo zajętej Ługańsku.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa były urzędnik lokalnego zakładu karnego, który w 2014 roku przeszedł na stronę okupantów, a następnie stanął na czele placówki znanej jako „arest śledczy nr 1”, zorganizował masowe tortury zatrzymanych członków ruchu oporu oraz cywilów.

Więźniów przetrzymywano w przepełnionych, nieogrzewanych celach bez jedzenia, wody i opieki medycznej, poddawano torturom prądem elektrycznym i systematycznym pobiciom, co prowadziło do złamań kończyn i poważnych chorób. Oskarżonemu zarzuca się okrutne traktowanie ludności cywilnej na podstawie części 1 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy; trwają działania mające na celu pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

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