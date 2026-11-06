SBU oraz ponad 300 przedsiębiorstw połączyły siły w celu ochrony projektów wojskowych

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz przedstawiciele ponad 300 producentów broni uzgodnili zacieśnienie współpracy w celu przeciwdziałania wrogim służbom specjalnym. Współpraca zostanie nawiązana w ramach programu „Forpost”, który ma na celu ochronę przedsiębiorstw sektora obronnego przed infiltracją agentów, zagrożeniami wewnętrznymi oraz cyberzagrożeniami.

Program „Forpost” obejmuje trzy kluczowe obszary ochrony. Przede wszystkim chodzi o przeciwdziałanie celowemu wykorzystywaniu informacji poufnych, czyli wykrywanie osób, które rosyjskie służby specjalne próbują zwerbować lub już wykorzystują w swoich interesach.

Inicjatywa ma również na celu zapobieganie niezamierzonemu wyciekowi danych, gdy pracownik nieświadomie staje się źródłem informacji dla wroga. W szczególności ujawnia poufne informacje w wywiadach, podczas wydarzeń branżowych lub w mediach społecznościowych.

Osobnym kierunkiem współpracy jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw z sektora obronnego. Obejmuje on prowadzenie działań prewencyjnych w celu ochrony systemów informatycznych, ostrzeganie o aktualnych cyberzagrożeniach, a także pomoc specjalistów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w przywracaniu działania po atakach wroga oraz w prowadzeniu dochodzeń w sprawie takich incydentów.

Służba Bezpieczeństwa będzie przekazywać przedsiębiorstwom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz jasne algorytmy postępowania w przypadku wykrycia zagrożeń. W odpowiednich instrukcjach uwzględniono najlepsze praktyki SBU w zakresie przeciwdziałania działalności wywiadowczo-dywersyjnej służb specjalnych Federacji Rosyjskiej.

Przedstawiciele przedsiębiorstw z sektora obronnego poparli inicjatywę Służby i wyrazili gotowość do przystąpienia do programu. Utworzenie bezpośredniego kanału komunikacji z odpowiednimi jednostkami SBU umożliwi producentom szybkie uzyskanie fachowej pomocy w przypadku wykrycia zagrożeń bezpieczeństwa.

Źródło: SBU

W szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano rosyjskiego agenta, który zmienił 77 numerów telefonów.

Na podstawie materiału dowodowego zebranego przez kontrwywiad i śledczych Służby Bezpieczeństwa na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia skazano agentkę rosyjskiego wywiadu wojskowego, którą SBU zdemaskowała w październiku 2024 roku w Charkowie.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim zdemaskowano i zatrzymano agentkę FSB, która koordynowała rosyjskie ataki na obiekty energetyczne. Kobieta gromadziła informacje o elektrowniach i przekazywała współrzędne wrogowi.

Wcześniej SBU i Policja Narodowa udaremniły kolejną próbę rosyjskich służb specjalnych mającą na celu destabilizację sytuacji w Kijowie. Tym razem w centrum stolicy zatrzymano agenta FSB, który przygotowywał podpalenie budynku Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy.

Rosyjski agent, działający w obwodzie kirowogradzkim, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zainstalować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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