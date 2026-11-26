Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Policją Narodową zatrzymała w obwodzie winnym 23-letniego bezrobotnego mieszkańca Mohylewa-Podolskiego z bogatą przeszłością kryminalną, którego podejrzewa się o zabójstwo na zlecenie majora Sił Zbrojnych Ukrainy, popełnione 22 listopada w Charkowie.

Według danych śledztwa zbrodnia została popełniona na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, które zwerbowały podejrzanego jesienią 2026 roku za pośrednictwem kanałów Telegramu i obiecały mu 15 tys. dolarów wynagrodzenia, jednak pieniędzy nie otrzymał.

Zabity oficer Sił Zbrojnych Ukrainy przebywał w Charkowie w ramach podróży służbowej i zmarł na skutek ran postrzałowych na terenie osiedla mieszkaniowego. Zatrzymanemu, który wcześniej był wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko mieniu i niedługo przed werbunką wyszedł z zakładu karnego, postawiono zarzut umyślnego zabójstwa popełnionego z pobudek materialnych, na zlecenie oraz w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób, co grozi dożywotnim więzieniem z konfiskatą mienia.

Źródło: służba prasowa SBU.

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa zatrzymał kolejną rosyjską agentkę w Charkowie. Okazała się nią lokalna specjalistka IT, która na zlecenie FSB otruła żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy i przygotowywała domowej roboty urządzenia wybuchowe (SVP) do przeprowadzenia ataków terrorystycznych.

W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 19-letnią mieszkankę miasta pod zarzutem umyślnego zabójstwa 32-letniego obcokrajowca, który wcześniej odbywał służbę wojskową na podstawie umowy w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Według danych śledztwa dziewczyna działała na zlecenie rosyjskich służb specjalnych i podczas spotkania dodała mężczyźnie truciznę do alkoholu.

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