Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Odessie postawili zarzuty 45-letniemu mieszkańcowi Odessy w związku z usiłowaniem oszustwa na szczególnie dużą skalę, a także fałszowaniem i wykorzystywaniem dokumentów urzędowych, o których wiedział, że są sfałszowane.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w listopadzie 2022 roku mężczyzna dowiedział się, że właściciel kawalerki w elitarnym kompleksie mieszkaniowym przy Bulwarze Francuskim – obywatel Izraela – wyjechał za granicę wraz z rozpoczęciem pełnej inwazji, a jego mieszkanie, którego wartość rynkowa wynosi ponad 5,4 mln hrywien, pozostaje zamknięte.

W celu realizacji tego oszustwa sporządzono sfałszowany paszport obywatela Ukrainy oraz kartę podatnika na nazwisko właściciela nieruchomości z wklejoną fotografią podejrzanego, na podstawie których prywatna notariuszka, nieświadoma przestępczego zamiaru, poświadczyła pełnomocnictwo na dysponowanie mieszkaniem na rzecz innej osoby. Mężczyzna nie zdążył doprowadzić planu do końca z powodu wygaśnięcia ważności dokumentów, a obecnie przebywa w areszcie domowym; bezprawne prawo własności zostało unieważnione, mieszkanie zwrócono prawowitemu właścicielowi, a organy ścigania ustalają inne osoby zamieszane w ten proceder.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Odessie.

Wcześniej Policja Narodowa ujawniła siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

W Tarnopolu oszust podawał się za policjanta i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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