Okres wyprzedaży przed „czarną piątkiem” tradycyjnie wiąże się ze wzrostem aktywności oszustów internetowych. Przestępcy wykorzystują obietnice dużych rabatów, aby wyłudzać od obywateli pieniądze i dane płatnicze.

Oszuści tworzą fałszywe strony sklepów internetowych, zamieszczają sfałszowane ogłoszenia z podejrzanie niskimi cenami oraz masowo rozsyłają linki phishingowe.

Kupujący ryzykują utratę nie tylko pieniędzy za nieistniejący towar, ale także dostępu do swoich kont bankowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zakupów online oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

nie klikać w podejrzane linki;

dokładnie sprawdzać adres strony przed dokonaniem płatności;

nie podawać danych kart bankowych na niezweryfikowanych platformach.

Funkcjonariusze organów ścigania podkreślają: podejrzanie niska cena i obietnice niezwykłych rabatów mogą być oznakami oszustwa.

O tym ostrzega Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Wcześniej w Kijowie zdemaskowano 24-letniego mieszkańca obwodu sumskiego, zamieszanego w oszukańczy schemat, w wyniku którego dwie firmy straciły 6,2 mln hrywien. Sprawcy rozsyłali fałszywe e-maile rzekomo od Państwowej Służby Podatkowej, zawierające złośliwe oprogramowanie.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden ze sprawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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