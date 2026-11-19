Policja obwodu kijowskiego nadal prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności konfliktu oraz ewentualnych aktów chuligaństwa w pobliżu miejsca tymczasowej stacjonowania oddziału Gwardii Narodowej w rejonie Bucz. Wobec sześciu osób objętych postępowaniem zastosowano już środki zabezpieczające.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu siedmiu osobom postawiono zarzuty: sześciu – na podstawie części 2 art. 296, a kolejnej – na podstawie części 2 art. 342 Kodeksu karnego Ukrainy.

Wcześniej organy ścigania zatrzymały obywatelkę, która według ustaleń śledztwa podżegała lokalnych mieszkańców do działań niezgodnych z prawem, dwóch jej wspólników, a także sześć innych osób.

Obecnie, we współpracy z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), w ramach czynności procesowych postawiono zarzuty łącznie 16 osobom.

W sądzie wobec sześciu osób objętych postępowaniem zastosowano środki zapobiegawcze: wobec czterech – areszt domowy, a wobec dwóch pozostałych – zobowiązanie osobiste.

Organy ścigania kontynuują prace nad ustaleniem uczestników oraz wszystkich okoliczności zdarzenia.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy

Sąd nakazał aresztowanie jednego z uczestników zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Gwardia Narodowa Ukrainy zakończyła dochodzenie służbowe w sprawie wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce, gdzie 2 listopada doszło do starć w pobliżu budynku, który służył jako kwatera dla żołnierzy.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 13 osób zamieszanych w starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, do których doszło 2 listopada w pobliżu miejsca stacjonowania Gwardii Narodowej.

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