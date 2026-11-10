Szkoły w gminie Bucza przeszły na 35-minutowe lekcje z powodu przerw w dostawie prądu

Od 9 listopada szkoły w gminie Bucza w obwodzie kijowskim przeszły na elastyczny plan zajęć. Teraz lekcje będą trwały 35 minut.

Zmiany te wprowadzono ze względu na długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, spadek temperatury powietrza oraz skrócenie dnia. W radzie miejskiej wyjaśniono, że decyzja została podjęta z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, aby zapewnić uczniom bezpieczne warunki podczas nauki.

W gminie zaznaczono, że planuje się utrzymanie nauczania stacjonarnego. Skrócenie lekcji ma pomóc w dostosowaniu procesu nauczania do niedoborów energii elektrycznej oraz w zorganizowaniu planu zajęć tak, aby dzieci kończyły lekcje przed zapadnięciem zmroku.

Jednocześnie prosi się rodziców uczniów o wyrozumiałość wobec zmian w planie zajęć oraz o odpowiednie dostosowanie czasu i tras odprowadzania dzieci do placówek edukacyjnych i z powrotem do domu.

W Radzie Miejskiej w Buczach podkreślono, że wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz możliwość kontynuowania nauki stacjonarnej w warunkach ograniczeń energetycznych.

Informację tę podała Rada Miasta Bucza, a przekazała ją gazeta Sudowo-prawna.

Pomysł szefa Ministerstwa Edukacji dotyczący skrócenia lekcji wywołał burzliwą dyskusję w sieci.

Ministerstwo Edukacji wezwało uczelnie wyższe do przygotowania się na długotrwałe alarmy powietrzne.

W Ministerstwie Edukacji uspokajają studentów w kwestii wyjazdu.

Czytaj nas na