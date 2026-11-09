Szmygal wymienił dwa regiony, w których sytuacja w sektorze energetycznym jest szczególnie trudna

Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej pozostaje szczególnie trudna w Kijowie i Dnieprze, gdzie prace naprawcze trwają przez całą dobę. Poinformował o tym pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmygal.

Jak powiedział, w celu udzielenia pomocy utworzono dodatkowe brygady energetyków i wzmacnia się odporność społeczności poprzez uruchomienie generacji rozproszonej, jednak na terminy napraw wpływa zmiana taktyki ataków wroga polegająca na masowym wykorzystaniu dronów z silnikami turboodrzutowymi, sieciami MESH oraz sztuczną inteligencją.

Podczas posiedzenia Sztabu skoordynowano również pracę centrów kontaktowych w celu szybkiego rozpatrywania skarg obywateli oraz operacyjnej współpracy między władzami, Państwową Służbą Ratowniczą (DSNS) a energetykami.

Źródło: Szmygal na Telegramie.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu 7 listopada rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści uderzyli w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równie i Chmielnicku z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

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