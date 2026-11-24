Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga uznał za absurdalne mianowanie rosyjskiego urzędnika objętego sankcjami na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Chodzi o Rosjanina, który jest zamieszany w próby legalizacji okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

„Osoba ta bezpośrednio uczestniczyła w próbach zalegalizowania pierwszej w historii militarnej okupacji największej elektrowni jądrowej w Europie – elektrowni jądrowej w Zaporożu. Współsprawca jednego z największych aktów kradzieży i najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu jądrowemu stanie się teraz częścią kierownictwa MAEA” – podkreślił Andrij Sybiga.

Minister skrytykował decyzję kadrową agencji, zauważając, że słabość i brak zasad nie odpowiadają potrzebom społeczności międzynarodowej w warunkach kryzysu. Podkreślił znaczenie przestrzegania celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

„Poleciłem naszym dyplomatom oficjalne przedstawienie naszego stanowiska poprzez demarż i wysłanie noty protestacyjnej” – dodał Sybiga.

MAEA poinformowała o mianowaniu rosyjskiego urzędnika Aleksieja Ferapontowa na stanowisko dyrektora ds. energetyki jądrowej.

W 2023 roku Ukraina nałożyła sankcje na Aleksieja Ferapontowa za wspieranie pełnej inwazji Rosji, w szczególności okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

O tym poinformował szef ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych w serwisie społecznościowym X.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi mianował rosyjskiego urzędnika Aleksieja Ferapontowa swoim zastępcą i szefem Departamentu Energii Jądrowej. Decyzja została podjęta pomimo sprzeciwu Ukrainy, szeregu krajów zachodnich oraz apeli organizacji międzynarodowych.

Wcześniej Ministerstwo Energii potępiło plany MAEA dotyczące mianowania na wysokie stanowisko Rosjanina objętego sankcjami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się ewentualnej nominacji Rosjanina Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Strona ukraińska uważa taką decyzję kadrową za niedopuszczalną ze względu na udział tego urzędnika w działaniach rosyjskich struktur państwowych mających na celu legitymizację okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Przypomnijmy, że dyrektor generalny rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” Aleksiej Lichaczow oraz dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi omówili kwestię bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu w Wiedniu w Austrii. Spotkanie odbyło się przy okazji Konferencji Generalnej MAEA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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