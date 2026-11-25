25 listopada minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga z zadowoleniem przyjął decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji na 15 rosyjskich podmiotów powiązanych z kompleksem wojskowo-przemysłowym Federacji Rosyjskiej.

„Ograniczenie zdolności Rosji do produkcji broni to właśnie ten krok, który jest niezbędny do osłabienia agresora. Doceniamy zdecydowane stanowisko UE w tej sprawie” – napisał na Twitterze.

Sybiga wezwał innych partnerów do pójścia za przykładem UE i rozszerzenia ograniczeń dotyczących dostępu Rosji do zagranicznych technologii oraz komponentów o krytycznym znaczeniu.

Jak informowaliśmy, Rada Unii Europejskiej podjęła w środę decyzję o dodaniu 15 rosyjskich podmiotów do listy tych, których dotyczą zaostrzone ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii, jak podano na oficjalnej stronie Rady UE i Rady Europejskiej.

Sybiga poinformował o tym na swoim profilu na X.

Do nowej listy sankcyjnej Unii Europejskiej, przyjętej 16 listopada, wpisano największe rosyjskie rafinerie, w szczególności rafinerie w Moskwie, Omsku, Saratowie, Chabarowie i Ilsku, a także szereg innych przedsiębiorstw z branży naftowej.

Po wejściu w życie 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej rosyjski sektor finansowy odczuł pierwsze skutki.

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