Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga oświadczył, że wartości i dążenia uczestników rewolucji węgierskiej z 1956 roku są bliskie współczesnym Ukraińcom, którzy walczą o wolność i niepodległość w obliczu rosyjskiej agresji.

Andrij Sybiga przypomniał, że w 1956 roku Moskwa wysłała czołgi, aby stłumić dążenia Węgrów do wolności, zabijać uczestników protestów i prześladować naród węgierski.

Jednocześnie, jak powiedział minister, pomimo represji i długotrwałych, opresyjnych rządów Węgrzy przetrwali i ostatecznie odzyskali wolność.

„Od 1956 roku odwaga i heroizm Węgrów stały się potężnym symbolem oporu dla pokoleń Europejczyków i nadal są dla nas inspiracją. Wartości i dążenia rewolucji węgierskiej z 1956 roku głęboko rezonują ze współczesnymi Ukraińcami, którzy bronią swojej wolności i niepodległości przed rosyjską agresją” – oświadczył szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Sybiga podkreślił również znaczenie pamięci o ofiarach uczestników rewolucji węgierskiej. Jak powiedział, ich wyczyn przypomina o cenie wolności i konieczności europejskiej jedności w obliczu rosyjskiej agresji.

Minister podkreślił, że doświadczenie walki Węgrów o niepodległość do dziś pozostaje symbolem męstwa i oporu dla narodów europejskich.

Znajduje to odzwierciedlenie w oświadczeniu szefa ukraińskiego MSZ z okazji 70. rocznicy wybuchu rewolucji węgierskiej.

Co roku 23 października na Węgrzech obchodzone jest święto narodowe poświęcone początkowi rewolucji z 1956 roku oraz proklamacji Republiki Węgierskiej w 1989 roku. Data ta przypomina o próbie wyzwolenia się Węgrów spod wpływów radzieckich, walce o prawa polityczne oraz przejściu kraju do systemu demokratycznego. Święto towarzyszą oficjalne uroczystości, składanie kwiatów i wydarzenia upamiętniające.

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