Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga oświadczył, że ogólnoeuropejski zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich wojskowych powinien wejść w życie natychmiast i bez dalszych opóźnień, zaznaczając, że miało to nastąpić już wczoraj.

W ten sposób szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych zareagował na przedstawienie przez Komisję Europejską nowego pakietu sankcji wobec Rosji oraz zasad wprowadzenia odpowiedniego zakazu, podkreślając, że podróże turystyczne do Europy osób zaangażowanych w wojnę przeciwko Ukrainie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego.

Ponadto nowy pakiet sankcji przewiduje zakaz wjazdu do UE dla drużyn sportowych występujących pod rosyjską flagą. Sybiga podziękował Estonii, Norwegii i Czechom za podjęcie podobnych kroków wobec takich sportowców, zwrócił uwagę na przykład Finlandii, która zamknęła granice dla podróży nieistotnych, turystycznych oraz tranzytowych Rosjan do strefy Schengen, i wezwał inne państwa europejskie do wprowadzenia podobnych ograniczeń w celu zapobiegania legitymizacji rosyjskiej agresji.

Sibiga napisał o tym na swoim koncie na X.

Komisja Europejska ponownie proponuje zakaz wjazdu do Unii Europejskiej obywatelom Rosji, którzy brali udział w działaniach wojennych. O tej inicjatywie poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas prezentacji projektu 22. pakietu sankcji.

Premier Estonii Kristen Mihal poparł zaproponowany przez Komisję Europejską zakaz wydawania wiz byłym uczestnikom wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Michal nazwał tę inicjatywę ważnym krokiem, komentując ją w serwisie społecznościowym X krótkim zdaniem: „Zostańcie w domu. Czekajcie na sąd”.

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