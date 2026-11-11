Sybiga zaprosił ministra spraw zagranicznych Korei Południowej do Ukrainy po skandalu dyplomatycznym

10 listopada w Paryżu minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Republiki Korei Cho Hyunem. Podczas rozmów ukraiński minister zaprosił swojego koreańskiego odpowiednika do odwiedzenia Ukrainy.

Szef MSZ poinformował swojego kolegę o działaniach na rzecz pokoju oraz propozycjach dotyczących deeskalacji. „Przeprowadziliśmy dogłębną rozmowę na temat sposobów zakończenia wojny. Doceniam merytoryczne uwagi ministra Cho, oparte na własnych doświadczeniach historycznych Republiki Korei” – powiedział.

„Potwierdziłem gotowość Ukrainy do rozwijania dynamicznego i pragmatycznego partnerstwa z Republiką Korei, opartego na wzajemnych interesach i wspólnym rozumieniu zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z zaangażowaniem KRLD w rosyjską agresję” – zaznaczył Andrij Sybiga.

Szef MSZ wyraził wdzięczność Republice Korei za poparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz z zadowoleniem przyjął aktywny udział koreańskiego biznesu w odbudowie Ukrainy.

„Jestem przekonany, że przed nami nowe kroki na drodze do pełnej normalizacji naszych stosunków dwustronnych. Właśnie tego rezultatu dążymy. Podziękowałem ministrowi Cho za nasz regularny i konstruktywny dialog oraz ponownie zaprosiłem go do odwiedzenia Ukrainy” – podkreślił minister.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu wyjaśniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sporze dotyczącym przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także stałym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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