W dniu 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie briańskim Federacji Rosyjskiej, w rejonie miejscowości Gulewka, zniszczono stację walki radioelektronicznej, co zwiększa możliwości skutecznego wykorzystania ukraińskich systemów bezzałogowych. Ponadto w obwodzie zaporoskim zniszczono punkt dowodzenia i obserwacji okupantów w rejonie Wyshnewe oraz punkt zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi w rejonie Lankowe, a w obwodzie ługańskim w pobliżu Zolotariwki zlikwidowano skład środków materialno-technicznych wroga.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

Od początku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły 408 000 rosyjskich dronów. Wszystkie zniszczenia zostały zarejestrowane na filmie w systemie bojowym DELTA i zweryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1.

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