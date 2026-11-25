Organy antykorupcyjne sprawdzają styl życia prawdopodobnego byłego szefa okręgowego oddziału Państwowej Służby ds. Żywności i Ochrony Konsumentów w obwodzie winnickim, Wasyla Hruško, oraz członków jego rodziny. Detektywi próbują ustalić, czy poziom życia byłego urzędnika odpowiada informacjom podanym w jego oświadczeniu majątkowym.

Informację tę serwis UA.News uzyskał z własnych źródeł.

Organy ścigania skierowały również zapytanie do ukraińskich instytucji finansowych z żądaniem ujawnienia tajemnicy bankowej dotyczącej rodziny Gruszko: Wasyla Wasylowicza, Maryny Włodymyrównej i Kateryny Wasylownej. Sprawdzani są również rodzice Wasyla Wasylowicza, jego teściowa oraz osoby powiązane z deklarantem.

Majątek Wasyla Hruška

Nie posiada żadnego majątku. W oświadczeniu za rok 2025 Wasyl Wasylowycz wykazał dom mieszkalny nabyty w 2011 roku oraz działkę o powierzchni 809 m². Prawo własności do tej nieruchomości w równych częściach posiadają, oprócz Hruška, jego żona Marina oraz dwie córki: Kateryna i młodsza Solomija. W majątku osobistym Wasyl Hruško posiada stary samochód marki WAZ 21101-01 z 2007 roku oraz skromną kwotę 100 tysięcy hrywien w gotówce.

Wasyl Wasylowycz Hluszko

Wasyl Wasylowycz pełnił funkcję szefa okręgowego oddziału Państwowej Służby Żywnościowo-Konsumenckiej w Chmilniku w latach 2019–2025. Należy dodać, że do 2022 roku na czele Państwowej Służby ds. Żywności i Ochrony Konsumentów stał ojciec Wasyla Hruško — Wasyl Pylypowicz Hruško.

Z roku na rok wykaz majątku i dochodów w oświadczeniach Wasyla Wasylowicza pozostawał niezmienny: działka, dom i stary WAZ.

Przed zwolnieniem, za trzy miesiące pracy, zarobił 104,6 tysiąca hrywien. Jego żona Marina, która pracowała w regionalnym laboratorium państwowym Państwowej Służby Żywnościowo-Konsumenckiej w Winnicy, otrzymała w ciągu roku 150,3 tysiąca hrywien. Starsza córka Kateryna, zgodnie z oświadczeniem, nie miała oficjalnych dochodów, ale w 2026 roku jej sytuacja majątkowa uległa radykalnej zmianie: na jej nazwisko zarejestrowano od razu trzy samochody klasy premium.

Flota samochodowa Gruszki

Pierwszym z nich był Mercedes-Benz G 500 z 2019 roku, tzw. „kostka”, którego wartość rynkowa wynosi około 120 tysięcy dolarów. Drugim — BMW X7 z 2022 roku, zarejestrowane na podstawie umowy darowizny. Jego cena zaczyna się od około 72 tysięcy dolarów. Trzecim samochodem jest również BMW X6 z 2022 roku, którego cena wynosi około 60 tysięcy dolarów. Łącznie taki park samochodowy kosztował 250 tysięcy dolarów. Ale kto za to zapłacił? Tata?

Śledczy, korzystając ze znanej aplikacji, sprawdzili, w jaki sposób numer kontaktowy Wasyla Hruszki jest zapisany w książkach telefonicznych. Na przykład jako „Wasia Chmielnik Kubik” oraz „Wasyl – nabywca BMW X. D”.

Nawiasem mówiąc, Kateryna korzystała z tych samochodów jeszcze zanim stała się ich oficjalną właścicielką, ponieważ otrzymywała mandaty za wykroczenia drogowe we wrześniu 2023 roku, w listopadzie 2024 roku oraz w lutym 2025 roku.

Kolejny szczegół, którego brakuje w oświadczeniu majątkowym ojca, to miejsce parkingowe we wsi Pietropawłowska Borszczagówka pod Kijowem. Miejsce to zostało zarejestrowane na Katerinę 7 czerwca 2024 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży poświadczonej przez prywatną notariuszkę okręgu notarialnego Buča w obwodzie kijowskim, S. M. Petrową.

Sama Kateryna Hruszko w październiku 2025 roku zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą w 2. grupie podatku jednolitego (handel detaliczny przez Internet), ale w lipcu 2026 roku działalność ta została zakończona na jej wniosek.

Kariera zawodowa Wasyla Hruško

Ojciec Wasyl Pylypowicz Hruško, zanim stanął na czele Państwowej Służby Żywnościowej i Konsumpcyjnej, był burmistrzem Chmielnika. Wygląda na to, że syn we wszystkim stara się upodobnić do ojca – rozpoczął pracę w Państwowej Służbie ds. Żywności i Ochrony Konsumentów, tak jak ojciec, i podobnie jak ojciec zasiada w radzie miejskiej Chmilnika, choć jako radny z ramienia lokalnej organizacji partii „NOWA POLITYKA”, którą reprezentuje do dziś.

W marcu 2025 roku Wasyl Hruško junior opuścił Państwową Służbę ds. Żywności i Ochrony Konsumentów, a wkrótce potem podjął pracę w rolno-przemysłowym przedsiębiorstwie naukowo-produkcyjnym „Wizyt”. Oficjalnie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane na Liubow Jarosławiwnę Jurczyszyną, żonę byłego posła do Sejmu Piotra Jurczyszyna. Do jej aktywów należą również przedsiębiorstwa sektora rolno-przemysłowego i produkcji spożywczej: chmielnicka fabryka „Molochny Wizyt”, sieć sklepów spożywczych, restauracja „Wizyt” oraz sanatorium „Radon” — wszystko to podlega kontroli Państwowej Służby ds. Żywności i Ochrony Konsumentów. Na przykład sanatorium „Radon” było kiedyś kontrolowane przez wydział, którym kierował sam Hruško. Dlaczego więc były kontroler, zmieniając miejsce pracy, wybrał właśnie to przedsiębiorstwo, które wcześniej kontrolował?

Długoletnie powiązania z rodziną Jurczyszynów

Być może ze względu na dawne relacje. Już w latach 2010. lokalni aktywiści nazywali ojca, Wasyla Pylypowicza Hruško, marionetką braci Mykoły i Piotra Jurczyszynów. Piotr Jurczyszyn ze swojej strony osobiście prowadził kampanię na rzecz Hruško podczas wyborów na burmistrza Chmielnika.

Śledczy zajmujący się walką z korupcją twierdzą, że pełniąc funkcję burmistrza, Hruško senior podejmował decyzje dotyczące podziału gruntów państwowych i sanatoriów w interesie braci. Sam Hruško opowiadał kiedyś przed kamerą, że pełniąc funkcję kierownika służby weterynaryjnej w Chmielniku, otrzymał mieszkanie służbowe, które później sprywatyzował.

W rezultacie mamy Hruško seniora, który wszelkimi sposobami torował synowi gładką ścieżkę życia, wyłożoną dostępnymi możliwościami finansowymi, oraz Hruško juniora, który zręcznie skorzystał ze wsparcia ojca, a teraz dba o równie pomyślną przyszłość dla swojej starszej córki.

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