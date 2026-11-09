Synoptycy przewidują, że 10 listopada w Ukrainie temperatura spadnie do -7°C

Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne informuje, że we wtorek, 10 listopada, na Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem przewiduje się jedynie w większości zachodnich obwodów w ciągu dnia, podczas gdy na pozostałym terytorium utrzyma się sucha pogoda.

Temperatura powietrza w nocy wyniesie od 2° powyżej zera do 3° poniżej zera (w regionie zachodnim termometry wskażą od 2 do 7° poniżej zera), a w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do 3–8° powyżej zera, a w obwodzie odeskim — do 12°. W Kijowie i obwodzie kijowskim nie przewiduje się opadów, a temperatura w ciągu dnia w stolicy osiągnie 5–7° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Zima nadeszła na Ukrainę 6–7 listopada, śnieg pokrył szereg miast i obwodów, posypując drzewa, domy i drogi. Miejscowi mieszkańcy udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia pierwszego opadu śniegu w tym zimnym okresie.

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