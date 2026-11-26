W krajowych eliminacjach do Eurowizji 2027 wybuchł kolejny skandal. Zaledwie dzień po opublikowaniu listy uczestników długiej listy gitarzysta zespołu Spokusy, Igor Czerepanow, został oskarżony o molestowanie nieletnich. Muzyk odniósł się do wysuniętych przeciwko niemu zarzutów.

Drugi skandal podczas krajowych eliminacji

Według Julii gitarzysta zapraszał na imprezy i flirtował z 15-letnimi dziewczynami, wiedząc o ich wieku. Opublikowała zrzuty ekranu z kilku takich rozmów. W komentarzach odezwały się dziewczyny z podobnymi historiami.

Julia opublikowała ten wpis dzień po tym, jak organizatorzy ukraińskich eliminacji do Eurowizji 2027 ogłosili długą listę kandydatów ubiegających się o prawo reprezentowania Ukrainy na międzynarodowym konkursie piosenki w Bułgarii, wśród których znalazł się również zespół Spokusy.

„Zanim pojawi się on na scenie krajowej, proszę, przyjrzyjcie się i zastanówcie się, w jaki sposób wykorzystuje swój status w kontaktach z piętnastolatkami” – zaznaczyła Julia.

Reakcja Czerepanowa

W komentarzu dla „Suspilne Kultura” Czerepanow nazwał zarzuty „oszczerstwem” i oświadczył, że zajmuje jasne stanowisko – „żadnych romantycznych związków ani spotkań z dziewczynami poniżej 18 roku życia”.

„Mogłem napisać w prywatnych wiadomościach jakieś bzdury w żartobliwym tonie, nie zdając sobie sprawy z wieku, ale nie było mowy o żadnych spotkaniach” – zaznaczył muzyk.

Informację tę podała 25 listopada autorka projektów twórczych Julia Mantikora. Czerepanow zareagował już na te zarzuty i stwierdził, że są to oszczerstwa.

Wiadomo już, kto będzie walczył o prawo do reprezentowania Ukrainy na Eurowizji 2027.

Przypomnijmy, że organizatorzy Eurowizji wprowadzili nowe zasady przeprowadzania konkursu

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