Skandal w szpitalu dziecięcym w Bojarkach po leczeniu rocznego dziecka: komentarze Ministerstwa Zdrowia i Rady Najwyższej

Ministerstwo Zdrowia oraz odpowiednia komisja Rady Najwyższej zareagowały na skandal w szpitalu dziecięcym w Bojarkach po wydarzeniach dotyczących rodziny Swiatosława i Elżbiety Bojków. Ich roczna córka Katruś doznała oparzeń wrzątkiem, a rodzice zgłosili problemy z udzielaniem pomocy, w szczególności brak ciepłej wody i leków, żądania wpłat na cele charytatywne oraz uraz dziecka podczas zmiany opatrunku. Według rodziny podczas zabiegu skóra dziewczynki została pocięta nożyczkami.

Dla każdej rodziny wypadek domowy z udziałem dziecka to poważny stres. Kiedy roczna Katruśa przypadkowo przewróciła na siebie czajnik z gorącą wodą, jej rodzice natychmiast wezwali karetkę. Karetą pogotowia ratunkowego dziecko z oparzeniami przewieziono na oddział chirurgiczny Kijowskiego Okręgowego Szpitala Dziecięcego, znajdującego się w Bojarkach. Jednak prawdziwe próby dla rodziny dopiero się zaczynały.

Jako pierwsza publicznie opowiedziała o ratowaniu córki i warunkach panujących w placówce matka dziecka, aktorka i reżyserka Kijowskiego Akademickiego Teatru Lalek, Elżbieta Bojko. Jak twierdzi, rodzina początkowo z wyrozumiałością podeszła do braku ciepłej wody na oddziale oraz specjalistycznych środków dla pacjentów z oparzeniami, pokładając nadzieję w profesjonalizmie lekarzy. Rodzice przez ponad pięć godzin nieprzerwanie trzymali maluch na łóżku, czytając jej książeczki.

Jednak później rodzina zetknęła się z dziwnym systemem „dobroczynności”. Jak poinformował Swiatosław Bojko, pielęgniarka zajmująca się opatrunkami przyniosła wydrukowaną listę tak zwanej „niezbędnej pomocy”, na której znalazły się proszek do prania, myjki, środki czyszczące, alkohol, chlorheksydynę oraz rękawiczki. Jako alternatywę dla tej listy zaproponowano stałą kwotę – 200 hrywien. Kiedy ojciec zapytał, czy ta wpłata jest obowiązkowa, a po otrzymaniu odpowiedzi, że jest dobrowolna, odmówił jej uiszczenia, stosunek personelu radykalnie się zmienił na całkowite ignorowanie.

Największa tragedia wydarzyła się następnego ranka. Opatrunki założone poprzedniego dnia zsuwały się, odsłaniając rany poparzeniowe. Na prośby rodziców o poprawienie opatrunków pielęgniarki odpowiadały odmową, powołując się na to, że badanie może przeprowadzić wyłącznie lekarz prowadzący, który przebywał na sali operacyjnej.

Czekanie przeciągnęło się na ponad cztery godziny. Dopiero po ostrej rozmowie ojca z personelem medycznym w dyżurce dyżurny chirurg w końcu zbadał dziecko.

Podczas samej procedury zmiany opatrunków, przeprowadzonej przy użyciu środków zakupionych przez rodziców, dziecku nie podano żadnego środka przeciwbólowego ani uspokajającego. Co więcej, podczas zdejmowania opatrunków pielęgniarka rozcięła skórę na ręce dziecka nożyczkami medycznymi.

„O znieczuleniu nie było mowy. Dziecko krzyczy, trzy osoby trzymają je, pielęgniarka przecina bandaże, a dodatkowo nacina skórę Katri na nożyczkach medycznych. Zapomniałam o moich dwóch wyższych wykształceniach – zarówno pielęgniarka, jak i cały oddział chirurgiczny wyraźnie usłyszeli wszystko, co w tej chwili o nich myślałam” – opowiedziała Elżbieta Bojko.

Nie mając siły patrzeć na znęcanie się nad dzieckiem, rodzice zwrócili się do dyrektora medycznego placówki, który pomógł w szybkim załatwieniu wypisu. Katarzynę natychmiast przewieziono do jednego z miejskich szpitali w Kijowie, gdzie dziecko w końcu otrzymało niezbędną opiekę medyczną, odpowiednie warunki i profesjonalną opiekę.

Publiczne posty rodziców w mediach społecznościowych wywołały ogromną falę reakcji. W komentarzach setki Ukraińców zaczęły dzielić się własnymi gorzkimi doświadczeniami z pobytu w tym samym szpitalu w Bojarkach.

Rodzice zwracają uwagę, że skargi na karaluchy, brak cewników, „charytatywne” wpłaty oraz obojętność personelu ciągną się od lat. Niektórzy komentujący zauważyli, że w placówce istnieje tak zwana „część pokazowa” przeznaczona dla zagranicznych delegacji i wysokich urzędników, podczas gdy na zwykłych oddziałach warunki pozostają krytyczne.

Na publiczny skandal zareagowało Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wraz z Departamentem Zdrowia Kijowskiej Obwodnej Administracji Ogólnej ogłosili pilną wizytę kontrolną w Kijowskim Obwodowym Szpitalu Dziecięcym.

Komisja ma sprawdzić zaopatrzenie placówki w leki i materiały opatrunkowe, przestrzeganie protokołów znieczulenia, warunki pobytu dzieci, a także ustalić legalność żądania „datków charytatywnych”.

Do dochodzenia w tej sprawie dołączył również przewodniczący Komisji Rady Najwyższej ds. Zdrowia Narodu Mykhailo Radutskyi, który skontaktował się ze Sviatosławem Bojko i zaprosił go do złożenia zeznań na posiedzeniu komisji branżowej.

Sviatosław Bojko podkreślił, że jest gotów złożyć zeznania pod protokołem na każdym szczeblu, ponieważ celem rodziny jest teraz nie tylko wyleczenie córki, ale także doprowadzenie do systemowych zmian w placówce: „Mój post ujawnił prawdziwą ranę społeczną – dziesiątki komentarzy opisują negatywne doświadczenia właśnie z tym szpitalem. Nie jesteśmy jedyni, więc trzeba rozbić tę skałę, aby w końcu zaczęto tam leczyć dzieci, a nie je torturować”.

Obecnie mała Katruśka znajduje się w bezpiecznym miejscu pod opieką kijowskich specjalistów i kontynuuje leczenie.

Źródło: Glavkom

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