Niezależnie od tego, ile nowych skandali pojawia się wokół byłego ministra ekologii Mykoły Złoczewskiego, powiązane z nim struktury biznesowe nadal prowadzą działalność związaną z ukraińskimi zasobami naturalnymi. Postępowania karne, międzynarodowe śledztwa i głośne sprawy z udziałem organów antykorupcyjnych już dawno stały się częścią jego biznesowej biografii. Uwaga organów ścigania i dziennikarzy towarzyszy Złoczewskiemu każdego dnia, a jego zainteresowanie złożami gazu i innymi strategicznymi aktywami, jakby celowo, tylko się nasila.

Kolejnym tego potwierdzeniem jest sprawa złoża w Stynawie na terenie obwodu lwowskiego. Państwowa spółka „Ukrnafta” stara się uzyskać możliwość eksploatacji tego perspektywicznego obszaru w drodze otwartej aukcji, a struktury powiązane z rodziną Złoczewskiego już teraz należą do grona podmiotów, których interesy mają wpływ na sytuację związaną z podziałem zasobów naturalnych.

Brytyjskie miliony i amerykański ślad: jak zamykano sprawy Złoczewskiego

Pierwsze poważne problemy Złoczewskiego z zagranicznymi organami ścigania pojawiły się po zmianie władzy na Ukrainie w 2014 roku. Wówczas brytyjskie organy ścigania zainteresowały się pochodzeniem środków finansowych powiązanych z firmami byłego ministra. Centralny Sąd Karny w Londynie zablokował około 23,5 mln dolarów na rachunkach tych podmiotów.

Strona brytyjska zwróciła się do ukraińskiej Prokuratury Generalnej, domagając się dostarczenia niezbędnych materiałów i utworzenia wspólnej grupy śledczej. Jednak prokuratura ukraińska pod kierownictwem Olega Machnickiego, a później Witalija Jaremy, przekazała dokumenty, w których zaznaczono, że Złoczewski nie ma statusu podejrzanego. Stało się to jednym z argumentów za zniesieniem zajęcia środków.

Później uwagę na tę sprawę zwróciły również dokumenty Departamentu Stanu USA. W szczególności w odtajnionej korespondencji dyplomatycznej George’a Kenta znalazły się informacje o możliwej łapówce, która mogła zostać przekazana w maju 2014 roku w zamian za umorzenie postępowania i przywrócenie dostępu do brytyjskich rachunków.

Pod koniec 2016 r. postępowania karne w sprawie nielegalnego wzbogacenia się i prania brudnych pieniędzy zostały umorzone. Firma Burisma została ukarana grzywną podatkową w wysokości 180 mln hrywien.

Burisma, Biden i Trump: ukraiński biznes stał się częścią amerykańskiej polityki

Kolejną falę zainteresowania opinii publicznej firma Burisma wzbudziła dzięki dołączeniu do rady dyrektorów Huntera Bidena, syna ówczesnego wiceprezydenta USA Joe Bidena, oraz byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Nominacje te stały się później jednym z głównych wątków amerykańskiej rywalizacji politycznej. W 2019 roku Donald Trump, pełniący wówczas funkcję prezydenta USA, zażądał od władz Ukrainy zbadania okoliczności działalności firmy Burisma oraz działań Huntera Bidena. Zainteresowanie tym tematem nie osłabło również później. Odtajnione amerykańskie dokumenty oraz nowe śledztwa dotyczące byłych pracowników amerykańskich służb specjalnych ponownie sprawiły, że firma Burisma znalazła się w centrum uwagi politycznej. Republikanie nadal nalegają na konieczność zbadania powiązań rodziny Bidenów z ukraińskim biznesem.

Tymczasem sam Złoczewski nadal utrzymywał kontakty z przedstawicielami ukraińskich elit politycznych. Widywano go na spotkaniach w europejskich stolicach oraz podczas ekskluzywnych imprez w Monako. W szczególności w jego otoczeniu pojawiał się były poseł Ihor Kononenko, co dało podstawy do przypuszczenia, że po odejściu ze służby państwowej Złoczewski nie stracił powiązań z osobami mającymi wpływ na ukraińskie procesy polityczne.

Sześć milionów dolarów dla NABU: jak zakończyła się historia największej łapówki

W czerwcu 2020 roku Złoczewski wywołał jeden z najgłośniejszych skandali antykorupcyjnych. Jego zaufani współpracownicy próbowali przekazać kierownictwu NABU i SAP 6 mln dolarów za zamknięcie postępowania karnego w sprawie sprzeniewierzenia środków z refinansowania Banku Narodowego. Kwota ta była wówczas rekordowa w historii łapówek ujawnionych przez ukraińskie organy antykorupcyjne. Operacja zakończyła się zatrzymaniem pośredników, a sama sprawa zyskała szeroki rozgłos, jednak zakończyła się znacznie łagodniej, niż można było się spodziewać po takim skandalu. W sierpniu 2023 roku WAKS zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy. Złoczewski uniknął rzeczywistej kary pozbawienia wolności, a zamiast tego przekazał około 660 mln hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Główna część środków została przeznaczona na projekt „Armia dronów”. Ponadto zapłacił grzywnę w wysokości 68 tysięcy hrywien.

Złoże w Stynawie: dlaczego państwowa spółka „Ukrnafta” nie może uzyskać dostępu do zasobów podziemnych

W 2026 roku konflikt między Złoczewskim a państwem dotyczył złoża w Stynawie w obwodzie lwowskim, gdzie skupiają się perspektywiczne zasoby ropy i gazu. Państwowa spółka „Ukrnafta” dwukrotnie próbowała wystawić złoże na otwartą aukcję. Jednak Państwowa Służba Geologii i Zasobów Podziemnych Ukrainy nie rozpatrywała odpowiednich wniosków, tłumacząc to tym, że granice przyszłego obszaru rzekomo pokrywają się z terytorium sąsiedniego specjalnego zezwolenia spółki „Pari Naftogaz”, której ostatecznymi beneficjentami są córki Mykoły Złoczewskiego, Anna i Karina. Spółka ta jest kontrolowana za pośrednictwem cypryjskiej struktury Semigin Holdings Limited.

Ekspert ekonomiczny Borys Kuszniruk zwraca uwagę, że takie uzasadnienie jest sprzeczne z danymi odpowiednich instytucji. W szczególności informacje podane przez „Geoinform” oraz Państwową Komisję ds. Zasobów Surowców Mineralnych wskazują, że złoża na tych obszarach znajdują się na różnych głębokościach. Oznacza to, że sam fakt sąsiedztwa złóż niekoniecznie oznacza konflikt w zakresie użytkowania zasobów podziemnych.

Problemy pojawiły się również w związku z dokumentami dotyczącymi złoża, z którego korzysta „Pari Naftogaz”. W 2022 roku, podczas ponownego wydawania specjalnego zezwolenia dla spółki, z dokumentów zniknęły ograniczenia dotyczące głębokości wydobycia. Wcześniej jasno określały one, na jakie dokładnie złoża rozciąga się zezwolenie. Po ich usunięciu granice działki „Pari Naftogaz” zaczęły pokrywać się z terytorium, które państwo planuje wystawić na aukcję.

W rezultacie część złoża Stynawskiego może po prostu nie zostać włączona do obszaru aukcyjnego. Chodzi o ponad jedną trzecią jego powierzchni. Według szacunków Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej oraz ekspertów może to obniżyć cenę wywoławczą złoża o 35–40%. A budżet państwa, w związku z tym, straci ponad 1 mld hrywien.

Sytuacją zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zwróciła się ona do odpowiednich ministerstw z żądaniem przeprowadzenia kontroli służbowych i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach zmieniono dokumenty dotyczące użytkowania zasobów podziemnych.

Tymczasem wokół złoża w Stynawach pojawiła się kolejna dziwna historia: publikacje i materiały informacyjne dotyczące konfliktu zaczęły znikać z niektórych serwisów medialnych.

Sky Towers: jak firma Złoczewskiego nabyła wieżowiec w stolicy

Kijowskie centrum biznesowe Sky Towers powstało w 2007 roku. Budowę kompleksu składającego się z dwóch wież o wysokości 47 i 34 pięter, o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy m², rozpoczęła firma deweloperska KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Do realizacji projektu pozyskano środki kredytowe z państwowego „Ukreximbanku” – około 3 mld hrywien. Bezpośrednim kredytobiorcą była firma „Agencja Budownictwa Biurowego”.

W 2012 roku KDD Group sprzedała projekt amerykańskiej spółce Cimbrorum Holdings LLC. Jednak nie udało się zakończyć budowy: z powodu problemów finansowych w 2015 roku prace wstrzymano. Niedokończony kompleks pozostał jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w banku państwowym. W 2021 roku „Ukreximbank” uzyskał orzeczenie sądowe o windykacji zadłużenia kredytowego. Następnie bank próbował odzyskać pożyczone środki, w szczególności poprzez sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

W 2026 roku kompleks Sky Towers został wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem państwowej platformy elektronicznej SETAM. Cenę wywoławczą ustalono na poziomie około 560 mln hrywien, czyli około 15 mln dolarów według ówczesnego kursu. Aukcja odbyła się bez podbicia ceny. Zwycięzcą została spółka „Tech Invest Postach Plus”, która nabyła kompleks za 560,47 mln hrywien. Formalnie firma nabywcza należy do Romana Chumaka. Jednocześnie dziennikarskie śledztwa wskazują na jej powiązania z innymi podmiotami, w szczególności ze spółkami „Skyfall Finance” i „Storens”, które z kolei należą do córek Złoczewskiego – Anny i Kariny.

Ślad cypryjski: gotówka w restauracji, skandal dyplomatyczny i groźby porwania

Kolejna historia, w której pojawia się nazwisko Złoczewskiego, wiąże się z ambasadą Ukrainy na Cyprze. O sprawie tej podczas posiedzenia Komisji Śledczej pod przewodnictwem posła Ołeksija Honczarenka zeznawał były ambasador Ukrainy na Cyprze Siergiej Nizhynski, który pełnił tę funkcję w latach 2025–2026.

Według Nizhynskiego na Cyprze działała sieć pośredników finansowych, którzy pomagali przedstawicielom dawnego otoczenia Wiktora Janukowycza w wyprowadzaniu środków za granicę. Jako jednego z takich pośredników wskazał cypryjskiego biznesmena Ellinasa Christodoulosa. Dyplomata twierdził, że miał on doświadczenie w obsłudze przepływów finansowych osób z byłych władz Ukrainy, a jego kandydaturę próbowano później przeforsować na stanowisko konsula honorowego Ukrainy.

Osobno Nizhynskyi wspomniał o Mykole Złoczewskim. Według niego cypryjska policja zatrzymała pierwszego sekretarza ambasady Ukrainy ds. politycznych, Kostianta Iwaszczenkę, w restauracji w Larnace w momencie, gdy odbierał 10 tysięcy euro w gotówce. Były ambasador powiązał te pieniądze ze Złoczewskim. Cypr był ważną jurysdykcją również dla samych interesów Złoczewskiego. W szczególności w 2014 roku około 23 mln dolarów z rachunków powiązanych z nim spółek Brociti Investments i Burisma Holdings w brytyjskim BNP Paribas miało zostać przelane na rachunki tych spółek na Cyprze. Sprawa stała się przedmiotem dochodzenia brytyjskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw, choć później sąd uchylił zajęcie środków z powodu braków w materiałach śledztwa.

Złoczewski nadal pozostaje w grze

Historia Mykoły Złoczewskiego to nie tylko biografia byłego ministra, to lista wydarzeń, w których raz po raz pojawiają się zasoby państwowe, ogromne pieniądze, międzynarodowe powiązania oraz osoby mające dostęp do kręgów władzy.

Brytyjskie konta, Burisma, próba przekazania 6 mln dolarów organom antykorupcyjnym, konflikt wokół złoża Stynavsk, sprzedaż Sky Towers oraz skandal na Cyprze – każda z tych historii ma własną chronologię i krąg osób zaangażowanych. Jednak razem pokazują one, jak rozległe pozostają interesy biznesowe byłego ministra.

Firmy powiązane z Mykołą Złoczewskim nadal działają w sektorze zasobów naturalnych i nieruchomości na Ukrainie, a jego powiązania rodzinne i biznesowe wielokrotnie znajdowały się w centrum uwagi dziennikarzy i organów ścigania. Ciekawe, ile jeszcze skandali przetrwa były minister? I czy uda mu się je przetrwać?

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