Służba ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie lwowskim zrezygnowała z zakupu luksusowego SUV-a Toyota Land Cruiser GR Sport w związku z rozgłosem w mediach.

Poinformował o tym przewodniczący Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Iwan Fedorow.

Jak powiedział, umowa na zakup samochodu za 4,26 mln hrywien zostanie rozwiązana. Samochód terenowy zostanie zwrócony dealerowi, a środki mają zostać zwrócone na konto.

Ponadto w Państwowej Agencji Odbudowy wprowadzono moratorium na zakup samochodów klasy premium. Podjęto również odpowiednie decyzje kadrowe.

Fedorow podkreślił, że środki budżetowe powinny być przeznaczane na potrzeby obywateli, ochronę infrastruktury i odbudowę kraju.

Źródło: Iwan Fedorow

Służba Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury w obwodzie lwowskim zakupiła nowy samochód terenowy Toyota Land Cruiser GR Sport z 2026 roku za 4,26 mln hrywien. Zwycięzcą przetargu została spółka „Centrum Serwisowe Diamant”, która jest oficjalnym dealerem marki Toyota.

Przypomnijmy, że Rada Gminy Torchyn w obwodzie wołyńskim zleciła kontynuację budowy kompleksu sportowego o wartości 116,88 mln hrywien. Prace zlecono spółce „Wołyńekobud”, jednak analiza kosztorysu wykazała możliwe znaczne zawyżenie kosztów niektórych materiałów budowlanych w porównaniu z cenami rynkowymi.

Kijów zamówił potężne elektrownie dieslowskie, które mają zapewnić funkcjonowanie sieci wodociągowej w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej.

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