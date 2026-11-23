20 listopada Związek Kynologiczny Ukrainy uhonorował psy służbowe Policji Narodowej oraz ich przewodników za ratowanie ludzi, rozminowywanie terenów, wykrywanie narkotyków i przedmiotów wybuchowych, a także wykonywanie zadań specjalnych. Nagrody wręczono zwycięzcom w sześciu kategoriach.

W tym roku ceremonia wręczenia nagród odbyła się po raz piąty. Nagrodę ustanowiono w 2022 roku, aby wyróżniać kinologów i ich czworonożnych pomocników pracujących w sektorze bezpieczeństwa i obrony. Ceremonię rozpoczęto minutą ciszy ku pamięci poległych ukraińskich obrońców.

Psy, które rozminowują tereny i ratują ludzi

W kategorii „Pies do wykrywania min” wyróżniono kinologa policji z obwodu lwowskiego Andriya Symczuka oraz jego partnerkę Endzi. Brali oni udział w rozminowywaniu odzyskanych terytoriów obwodu chersońskiego, gdzie wykrywali miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, amunicję do granatników oraz inne przedmioty stanowiące zagrożenie wybuchowe.

Nagrodę „Za uratowane życie” otrzymali kinolog policji z obwodu chmielnickiego Włodzimierz Bilecki oraz pies służbowy Graf. Dzięki ich pracy od początku roku udało się odnaleźć 17 osób, w tym dziewięcioro dzieci.

Czworonożni pomocnicy zapewniający wsparcie psychologiczne

W kategorii „Pies wsparcia emocjonalnego” nagrodzono kinologę policji z obwodu kijowskiego Katerinę Belyaevą oraz jej sześciu czworonożnych partnerów – Wandę, Bentleya, Polę, Aresa, Asię i Knopę.

Policjantka opracowała program wykorzystania psów w rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i społecznej. Jej zespół pomaga żołnierzom, Ukraińcom uwolnionym z niewoli, dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ofiarom przemocy.

Według danych Policji Narodowej Kateryna wraz z psami odbyła ponad dwa tysiące wizyt w szpitalach. Tylko w 2026 roku miało miejsce 168 takich wizyt, w których wzięło udział 1856 osób, w tym 189 dzieci.

Psy wykrywające narkotyki i broń

Za wykrywanie środków odurzających nagrodzono kinologa policji z obwodu żytomierskiego Andriya Severenchuka oraz owczarka niemieckiego o imieniu Tania. W ciągu roku wzięli udział w 47 akcjach mających na celu zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami i pomogli wykryć ponad dwa kilogramy substancji zabronionych.

W szczególności podczas jednej z rewizji Tania wykryła skrytkę, w której funkcjonariusze znaleźli około 300 gramów alfa-PVP.

W kategorii „Wykrywanie materiałów wybuchowych, broni i amunicji” wyróżniono kinologa policji obwodu dniepropetrowskiego Wiktora Kononenko oraz owczarka belgijskiego o imieniu Mars.

Pracują oni między innymi na posterunkach kontrolnych w Pawłogradzie. Od początku roku Mars pomógł wykryć 59 sztuk broni, ponad 12 tysięcy nabojów, 55 granatów, 63 urządzenia wybuchowe oraz 21 min przeciwpancernych.

Służba w oddziale specjalnym „KORD”

W kategorii „Pies specjalnego przeznaczenia” nagrodzono żołnierza oddziału specjalnego „KORD” o pseudonimie Rex oraz jego partnera Maxa.

W ciągu roku ta para kinologiczna odbyła około 12 wyjazdów w celu wykonania zadań specjalnych. Według informacji policji Max pomagał funkcjonariuszom w sytuacjach wymagających wytrzymałości, dyscypliny i szybkości działania.

W Policji Narodowej podkreślono, że psy służbowe codziennie pomagają funkcjonariuszom w ratowaniu ludzi, wykrywaniu przedmiotów wybuchowych, zwalczaniu przestępczości oraz wspieraniu osób dotkniętych skutkami wojny.

Informację tę podano z powołaniem się na Narodową Policję Ukrainy.

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