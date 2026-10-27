16 października w jednym ze szpitali w Dnieprze zmarł Ihor Reweka — pediatra z obwodu charkowskiego, który został zmobilizowany 25 września. Mężczyzna został przydzielony na stanowisko strzelca-pomocnika granatnika.

W 1. Oddzielnym Pułku Szturmowym poinformowano, że przyczyną śmierci lekarza była choroba nowotworowa. Po śmierci zmobilizowanego żołnierza Siły Lądowe rozpoczęły dochodzenie w sprawie okoliczności tego zdarzenia.

Jak podaje serwis hromadske, Ihor Reweka został zmobilizowany 25 września. Od 27 września do 2 października przebywał w miejscu stałej dyslokacji jednostki wojskowej. 3 października mężczyzna rozpoczął podstawowe szkolenie ogólnowojskowe na poligonie, a już 5 października skarżył się na pogorszenie samopoczucia, po czym został hospitalizowany.

W 1. Oddzielnym Pułku Szturmowym poinformowano, że 16 października Reveka zmarł w szpitalu w Dnieprze. Jako przyczynę śmierci podano nowotwór złośliwy esicy. W jednostce wojskowej podkreślono, że śmierć mężczyzny nie ma związku z pełnieniem służby wojskowej.

Reweka został przydzielony na stanowisko strzelca-asystenta granatnika. Według przedstawicieli jednostki, podczas podstawowego szkolenia ogólnowojskowego żołnierzy przydziela się na stanowiska strzelców, granatników i ich asystentów. Po zakończeniu szkolenia następuje przydział z uwzględnieniem umiejętności żołnierzy oraz ich cywilnych specjalności. Według informacji podanych przez pułk, mężczyznę wstępnie planowano skierować do kompanii medycznej.

W Siłach Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowano, że wszczęto dochodzenie w sprawie wszystkich okoliczności mobilizacji mężczyzny, w szczególności dotyczących przejścia przez komisję wojskowo-lekarską, pobytu w jednostce wojskowej, szkolenia oraz okoliczności śmierci.

Z informacji Rady Miejskiej Zlatopola, skąd pochodził mężczyzna, wynika, że Ihor Reweka posiadał wykształcenie medyczne i pracował w Charkowie jako lekarz pogotowia ratunkowego oraz pediatra. 26 października odbyły się jego pogrzeb w Zlatopolu.

W poniedziałek, 26 października, Siły Lądowe poinformowały, że rozpoczęły dochodzenie w sprawie okoliczności jego mobilizacji i śmierci.

W Kijowie odbędzie się proces pracowników Centrum Rekrutacji Wojskowej w związku ze śmiercią zmobilizowanego.

Śmierć zmobilizowanego w Kijowie: policja zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu w Centrum Rekrutacji.

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