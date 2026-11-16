W piątek, 14 listopada, prezenterka telewizyjna Solomija Witwicka i jej mąż Oleksa Sytaylo ochrzcili swojego półtoramiesięcznego synka Ustyma. Z okazji tego ważnego wydarzenia rodzinnego prezenterka udostępniła zdjęcia z chrztu i po raz pierwszy pokazała twarz malucha.

Witwicka zaznaczyła, że tego dnia obok rodziny byli najbliżsi ludzie. Chłopiec zyskał również rodziców chrzestnych, którzy – jak powiedziała prezenterka – będą go kochać, wspierać i chronić.