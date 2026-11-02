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Sowy w złotych klatkach jako prezent: dziennikarze ujawnili szczegóły obchodów urodzin posła Dubila

UA NEWS 02 listopada 2026 22:58
Sowy w złotych klatkach jako prezent: dziennikarze ujawnili szczegóły obchodów urodzin posła Dubila

Dziennikarze opublikowali nagranie z wydarzenia z udziałem posła Walerego Dubila, które – według relacji obecnych – zorganizowano z okazji jego urodzin. Wśród gości znaleźli się Julia Tymoszenko oraz inni przedstawiciele środowisk politycznych.

Na opublikowanych ujęciach widać również niezwykłe prezenty — sowy w złotych klatkach. Sam Dubil zaprzecza jednak, jakoby świętował urodziny.

Jak podano w materiale dziennikarzy, jeden z gości – były przedstawiciel „Partii Regionów” z Czerkas – opowiedział, że ptaki przywieziono jako prezent dla jubilata.

Сови, яких нібито мали піднести в подарунок

Uroczystość odbyła się w dniu żałoby po mieszkańcach Pryluków – rodzinnego miasta Dubila – którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku. Na nagraniu dziennikarze uchwycili między innymi toast wygłoszony przez Tymoszenko.

Тост Юлії Тимошенко на заході

Według szacunków autorów śledztwa bankiet mógł kosztować około 600 tys. hrywien. Poseł miał zadeklarować te wydatki w ciągu dziesięciu dni, jednak dziennikarze nie znaleźli odpowiedniego sprawozdania.

W rozmowie z dziennikarzem „Slidstvo.Info” Dubil zaprzeczył, jakoby organizował uroczystość urodzinową. Według niego była to impreza „Korpusu Chrześcijańskiego”, na którą zaproszono go jako partnera, a obecni goście sami postanowili mu pogratulować.

Jeden z gości – były przedstawiciel „Partii Regionów” z Czerkas – powiedział dziennikarzom, że sowy przywieziono właśnie jako prezent dla Dubila. Sam poseł oświadczył, że ptaków nie widział.

Informacja ta pochodzi z materiału śledczego opublikowanego przez serwis „Sledstvo.Info”.

 

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