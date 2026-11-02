Dziennikarze opublikowali nagranie z wydarzenia z udziałem posła Walerego Dubila, które – według relacji obecnych – zorganizowano z okazji jego urodzin. Wśród gości znaleźli się Julia Tymoszenko oraz inni przedstawiciele środowisk politycznych.

Na opublikowanych ujęciach widać również niezwykłe prezenty — sowy w złotych klatkach. Sam Dubil zaprzecza jednak, jakoby świętował urodziny.

Jak podano w materiale dziennikarzy, jeden z gości – były przedstawiciel „Partii Regionów” z Czerkas – opowiedział, że ptaki przywieziono jako prezent dla jubilata.

Uroczystość odbyła się w dniu żałoby po mieszkańcach Pryluków – rodzinnego miasta Dubila – którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku. Na nagraniu dziennikarze uchwycili między innymi toast wygłoszony przez Tymoszenko.

Według szacunków autorów śledztwa bankiet mógł kosztować około 600 tys. hrywien. Poseł miał zadeklarować te wydatki w ciągu dziesięciu dni, jednak dziennikarze nie znaleźli odpowiedniego sprawozdania.

W rozmowie z dziennikarzem „Slidstvo.Info” Dubil zaprzeczył, jakoby organizował uroczystość urodzinową. Według niego była to impreza „Korpusu Chrześcijańskiego”, na którą zaproszono go jako partnera, a obecni goście sami postanowili mu pogratulować.

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Jeden z gości – były przedstawiciel „Partii Regionów” z Czerkas – powiedział dziennikarzom, że sowy przywieziono właśnie jako prezent dla Dubila. Sam poseł oświadczył, że ptaków nie widział.

Informacja ta pochodzi z materiału śledczego opublikowanego przez serwis „Sledstvo.Info”.

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