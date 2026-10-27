33-letnia ukraińska piosenkarka Iryna Wychowanets, znana pod pseudonimem scenicznym FIЇNKA, opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem botoksu. Artystka przyznała, że próbowała zastrzyków, jednak efekt jej się nie spodobał. Piosenkarka opowiedziała również o tym, jak schudła 12 kilogramów.

Na pytanie o pielęgnację Iryna odpowiedziała, że chodzi do kosmetyczki i „dobrze się myje”. A poza tym kiedyś wstrzyknęła sobie botoks.

„Próbowałam raz, ale to nie dla mnie. Bardzo mi się zesztywniła twarz, nie mogę unieść brwi do góry. Próbowałam rozcierać to gorącą wodą, żeby szybciej zniknęło. Mam bardzo wyrazistą mimikę, trudno mi nawet śpiewać, jeśli nie mogę unieść brwi. Wolę mieć zmarszczki. To nie dla mnie” – opowiedziała FIЇNKA.

Slava zapytał również, czy piosenkarka miała jakieś kompleksy. Odpowiedziała jednak, że nie, i zapewniła, że podoba się sobie w lustrze.

Jeśli chodzi o sport, to u FIЇNKI nie wyszło. Chociaż rok temu po raz pierwszy w życiu przeszła na dietę i znacznie schudła.

„Z uprawianiem sportu skończyło się tak samo, jak się zaczęło. Nie mam czasu na sport. Bądźmy szczerzy, jestem leniwą dupą, chodziłam trochę na siłownię i bardzo spodobały mi się efekty. Zauważyłam, że schudłam 12 kilogramów. Po raz pierwszy w życiu schudłam. To zajęło mi mniej więcej miesiąc. Ale jestem osobą skrupulatną, więc musiałam to zrobić. Od tamtej pory moja waga utrzymuje się na stałym poziomie już od roku – 60 kilogramów. Kiedy zaczęłam ważyć mniej – 57–56 – zniknęły mi piersi, a Jurko (mąż gwiazdy Jurij Wtychowanec – red.) mówi, że to nieładnie. Więc trochę znów przytyłam” – wyznała artystka.

Artystka opowiedziała o tym w wywiadzie dla Slavy Diomina.

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