Sąd Rejonowy Solomjanski w Kijowie wybrał dzisiaj, 5 listopada, środek zabezpieczający wobec kolejnego uczestnika starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim — Wiktora Jeny. Został on umieszczony w areszcie na dwa miesiące bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Wiktorowi Jenowi zarzuca się utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych, a także rozpowszechnianie informacji o lokalizacji żołnierzy.

Zgodnie z materiałami sprawy, 2 listopada Wiktor Jen przybył do domu przy ulicy Słonecznej w Petropawłowskiej Borszczagowce wraz z Walentyną Molodą. Kobieta przedstawiła się jako właścicielka firmy „Med-Prestige”, a Jen – jako kierowca karetki pogotowia.

Według prokurator Mariny Hrushevskiej Wiktor Jen był wspólnikiem Walentyny Molodoj. Według wersji oskarżenia działała ona na zlecenie Tatiany Kirejewej i próbowała utrudnić działania jednostki wojskowej oraz wywieźć stamtąd jednego z mobilizowanych.

Prokurator zwróciła się do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją. Wśród argumentów oskarżenia znalazły się: ryzyko ukrywania się przed sądem i śledztwem, wywierania wpływu na świadków, zafałszowania informacji oraz popełnienia innych przestępstw.

Strona obrony wnioskowała o zastosowanie wobec Wiktora Jeny łagodniejszego środka zabezpieczającego. Adwokaci podkreślali, że jest on uczestnikiem działań wojennych, a także opiekuje się chorą matką.

Sam Jen podczas posiedzenia sądowego oświadczył, że uważa się za świadka, a nie współsprawcę.

W wyniku rozpatrzenia wniosku sąd postanowił zatrzymać Wiktora Jena na dwa miesiące bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Informację tę podano w sali sądowej.

Przypomnijmy, że zamieszki w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce rozpoczęły się po tym, jak matka żołnierza Andrieja Kuleszowa próbowała wręczyć jednemu z żołnierzy łapówkę w wysokości około 7 tysięcy dolarów za zwolnienie syna ze służby.

Sąd wybrał już środek zabezpieczający wobec Walentyny Molodiej, uczestniczki starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Sąd Rejonowy w Solomjanskiej w Kijowie nakazał areszt na dwa miesiące dla Tetiany Kirejewej, podejrzanej o rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu wojska, utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz organizowanie masowych zamieszek.

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